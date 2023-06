La Fiesta del Caballo agasajó a los periodistas de la ciudad

En el día de ayer, la comisión de la Fiesta del Caballo, realizó un agasajo a los periodistas de Bragado en el marco del día del periodista, que fue el pasado 7 de Junio. En ese contexto, la comisión organizó un almuerzo en su sede, oportunidad que sirvió para brindar información sobre lo que la principal fiesta de la ciudad prepara para el próximo octubre.

Durante el agasajo Humberto «Tito» Serafini ofreció un brindis por el día del periodista diciendo “Espero que lo pasen muy bien. Estamos agradecidos que estén hoy con nosotros acá, al igual que están a lo largo del año para seguir esta fiesta”.

LA PROXIMA EDICION DE LA FIESTA

Sobre la próxima edición de la Fiesta del Caballo, Serafini expresó que se encuentran trabajando y que, si bien hay cosas por hacer, muchas ya están resueltas y cumpliendo con el cronograma de trabajo previsto. “Hay muchos chicos jóvenes que nos están ayudando, gente nueva con ganas y el grupo de los que estaban que continúan a full”, expresó el presidente.

Tito informó también que lo que es destreza y jineteada, los integrantes de la comisión ya están trabajando para su organización, mientras que con el desfile están tratando de “emprolijarlo” un poco. “Trataremos que salga mejor, más tradicional y los chicos trabajan en eso”, dijo Serafini, al tiempo que notificó que la exposición de artesanos se encuentra ya organizada y la promocionó como un “buen año” de la misma, por la muestra que va haber.

Informó también que su sede, en el transcurso de este año tuvo mejoras, como el revoque de paredes, la pintura de las mismas, como así también los trabajos en el galpón, gracias al trabajo de la gente mediante el desarrollo de las peñas.

Consultado sobre los espectáculos de esta edición, Humberto «Tito» Serafini expresó que no hay nada cerrado aún “Estamos trabajando y hablando, pero aún no hay nada resuelto… Pero quédense tranquilos que la fiesta se va hacer”, expresó y adelantó la intención que, en caso de ser posible, al igual que el año pasado cerrar con un número musical que no sea de folclore tradicional.

Comentó que para cerrar muchos de estos espectáculos, los mismos se encuentran atados a las posibilidades de las ayudas estatales que se obtengan, ya que los números de los artistas se han elevado mucho. De todas maneras, comentó que esperan poder dar esta información en 15 días, ya que son los plazos que manejan para las contrataciones. Informó que gran parte de los números serán pagados por la Fiesta del Caballo, aunque necesitan cerrar algunas confirmaciones de fondos por parte de la Provincia, Nación y el municipio.

Consultado sobre las cuentas de la fiesta y como quedaron tras la realización del año pasada Tito expresó “Lo del año pasado fue buenísimo, fue una fiesta exitosa. No quedó plata, pero está a la vista en donde se gastó. Pero la otra la arrancamos de cero y está también prácticamente la arrancamos de cero, pero estamos haciendo cosas. La plata no se puede guardar de un año para el otro porque con lo que se está viviendo, no hubiésemos tenido nada con lo que se está viviendo”. Explicó que se encuentran realizando peñas y eventos que permiten tener un ingreso para el trabajo de la comisión.