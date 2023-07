Lilián Labaqui: “El Sanatorio es una empresa privada, la Municipalidad no tiene qué estar solventando una actividad privada”

La presidenta de la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante brindo detalles de la reunión mantenida con los representantes del Sanatorio. Expresó no entender el planteo de los profesionales de la salud, ni las razones del cierre.

La situación de cierre desde el 1 de julio del Sanatorio Bragado, ha tenido preocupada a toda la comunidad en los últimos días. En las últimas horas había trascendido la información de una reunión mantenido entre representantes de la institución de salud y los concejales que integran la Comisión de Calidad de Vida del Honorable Concejo Deliberante. Para conocer los detalles de este encuentro, dialogamos con la presidenta de esta comisión la concejal Labaqui en la mañana de EPS.

La concejal Lilian Labaqui explicó “En esto nos hemos estado informando, me he estado informando en lo personal, porque es una preocupación y en primer lugar quiero manifestar mi gran preocupación y mi solidaridad a las más de treinta empleados que están afectadas por esto y sus familias, esa es mi gran preocupación. Por esto mismo hace ya un tiempo que veníamos recabando información y viendo con todo esto que habían presentado una nota pidiendo que los recibiéramos y en la comisión de calidad de vida recibimos a tres doctoras”.

EL ANALISIS DE LABAQUI SOBRE EL PLANTEO DE LAS PROFESIONALES

Sobre el planteo que hicieron las profesionales en la reunión Labaqui expresó “Yo quiero decir, desde mi humildad, que no me quedó claro cuál es el planteo. Las doctoras fueron y planteaban que la municipalidad alquile el sanatorio, o que alquile algún servicio y argumentando que era mucho más importante, que era prioritario que un Skateparck. En esto quiero dejar bien claro, que marca un desconocimiento de las doctoras, de lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades. No se pueden desviar fondos afectados a algo para otra cosa. El gobierno municipal no desvía fondo. Tiene que quedar claro que no es el Skatepark o el Sanatorio Bragado, como lo plantearon”.

Agregó: “No entiendo tampoco, el planteo que hacen las doctoras, porque ya estamos todos informados por medios periodísticos y demás, sabemos que es una decisión que se había tomado ya, con mandato de Asamblea de cierre y un cierre que ya está ejecutado. Entonces qué es lo que van a plantear. ¿Qué le alquilemos qué? Una cosa que ya cerraron, para que no cierre. Eso es lo que no entiendo. Mi preocupación, en todo esto, es por las personas que están allí”.

Informó entonces: “Ya hemos estado reunidas con la Secretaria de Salud, La Dra. Pusso, para que nos informara, si el hospital podía absorber todo esto y de hecho está absorbiendo desde hace cuatro meses todo este caudal de pacientes. Así que por lo que respecta a la salud pública está controlado todo y está previsto esto. Como familia de médicos, que también soy, se del esfuerzo de otras generaciones médicas que han hecho para la compra de sanatorio. Este sanatorio pertenece a todos los médicos, cosa que no existe en otras ciudades. Entonces si son más de 100 dueños, las doctoras manifestaron no tener deuda. Entonces podría haber seguido funcionando, a lo mejor con el aporte de los dueños”.

Labaqui comentó entonces que “Esto es una empresa privada, la Municipalidad no tiene qué estar, con los impuestos de los de los vecinos, solventando una actividad privada. Las doctoras también manifestaron que lo cerraron, que no tenía deuda, pero que lo cerraron para no generar deuda, porque tenían pocos internados. Yo creo, esto es una opinión personal, que esto ameritaría una revisión en la gestión, no un cierre”.

Consultada la concejal si hubo planteos sobre la cuestión de la gestión del sanatorio y del manejo por parte de las diferentes gestiones sobre el mismo, Labaqui contestó “No, yo no lo puedo decir. Nosotros por supuesto no pedimos explicaciones de nada, no nos tienen que dar explicaciones de esto, no corresponde. Pero sí ellas manifestaron no tener deudas, pero tenían pocos internados y manifestaron que lo cerraban para no generar deuda. Es bueno que no tengan deudas y que se reconozca que no tengan deuda, pero si hablan de una cuestión de pocos internados tendrían que haber hecho otra cosa y no un cierre. Pero eso es una cuestión es una opinión personal y no debo hacerla yo porque eso es una es algo privado”.

Al consultarla si en la comisión se generarán nuevas instancias, Labaqui manifestó “En esto se planteó la posibilidad de invitar a la secretaria de Salud, la Dra. Pusso para que hablara. Hubo concejales de la oposición que no tenían interés de que fuera la doctora. Los concejales oficialistas tenemos toda la información ya de la secretaría, porque esta ha sido una preocupación que viene desde hace tiempo, así que estábamos viendo si el hospital municipal puede hacer frente a todo esto. El hospital ya había absorbido todo esto”.

Comentó entonces “Anecdóticamente cuento que he estado con un familiar enfermo estos días y estuve yendo a la guardia del hospital y ha sido muy buena la atención. En eso quiero que la comunidad se quede tranquila, que las políticas de salud están y el hospital pueden hacer frente a esto”.