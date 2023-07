Los trabajadores del Sanatorio del Circulo Médico se hacen oír en las calles de la ciudad

Ayer realizaron una protesta frente al edificio y una marcha al palacio Municipal. Sufren atraso en los salarios, se le deben los aumentos de abril, mayo y junio. Se les habría expresado que cobrarían solo el 50% de las indemnizaciones por despidos. Roberto Contreras empleado del sanatorio dijo “Nosotros nos quedamos en la calle, la gente que tiene mucho que ver con que esto pasara hoy está trabajando”

Los días fueron pasando desde que el Sanatorio del Círculo Médico cerrara sus puertas para la atención al público y con esa determinación, comenzó a mostrarse la verdadera situación por la que atraviesan los trabajadores, como normalmente ocurre, el eslabón más débil ante este tipo de situaciones. Es por eso que era solo cuestión de tiempo hasta que, el cuadro de la enfermara pidiendo silencio cayera de la pared, frente al grito esclarecedor de los trabajadores.

En el día de ayer, los trabajadores iniciaron un plan de luchas, encendiendo cubiertas frente al edificio del sanatorio y marchando por las calles de la ciudad para llegar hasta el Municipio, en reclamo por su inestable situación. En ese contexto, trabajadores del Sanatorio y representantes gremiales, se animaron a gritar, lo que se susurraba entre los vecinos de Bragado.

LA VOZ DE LOS TRABAJADORES DEL SANATORIO

Roberto Contreras, uno de los empleados del Sanatorio, explicó que la situación se fue agudizando en la medida que pasaba el tiempo. “Llegamos a la conclusión, el día miércoles, a raíz de las últimas informaciones que vamos a recibir un 50% de las indemnizaciones cada uno de los trabajadores. Por eso resolvimos esta movilización con ruido humo y todo lo demás, que no es lo que nosotros queremos, no es a lo que estamos acostumbrados, pero en respuesta a lo que se nos comenta, a la no reacción y la falta de compromiso en dar una verdadera solución a este problema, la única herramienta que nos queda es este tipo de movilización”, expresó.

Contreras explicó que no están acostumbrados a esto y que cada uno de los trabajadores tienen su profesión expresó “sabemos de atender al paciente pero no de esto. Estamos acompañados por la gente, por la familia, por los medios y la gente del gremio a nivel nacional”. Roberto explicó que en el acuerdo con la Directora Blaiotta antes del día 30 de junio, fecha del cierre del sanatorio, se mantuvo el compromiso de los trabajadores de seguir manteniendo sus horarios y manifestó “Como una forma de presión ante algunas posibles soluciones que había”.

Contreras aclaró entonces “Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que eso no iba a ser posible. Los compañeros empezaron a tener otros sentimientos, había mucha alteración porque somos mucha gente que tenemos que estar encerrada sin hacer nada. Cada uno tiene su forma de pensar, con realidades distintas detrás, con sus familias, entonces los ánimos comenzaron a alterarse. No íbamos a permitir que el conflicto estalle entre nosotros, nosotros tenemos que estar unidos porque somos consecuencias de un montón de cosas que no tenemos nada que ver”, comentando que la salud mental de los trabajadores estaba alterada, viviéndose momentos de crisis y llantos.

Con la voz entrecortada por la angustia, Roberto Contreras expresó “Eso lo sabemos nosotros acá adentro, quienes estuvimos 15 días acá adentro y no tuvimos una respuesta clara. Estamos esperando que esto se termine de una vez por todas. Nosotros no fuimos causantes de esto, somos una consecuencia. Nosotros nos quedamos en la calle, la gente que tiene mucho que ver con que esto pasara hoy está trabajando. Va a seguir trabajando mañana, a fin de mes van a tener todos sus beneficios, sus sueldos, sino trabajan en sus consultorios privados, o en el hospital, o en alguna clínica. Nosotros nos quedamos sin nada, esa es la triste realidad y lo que el pueblo tiene que saber”.

Para finalizar agregó: “Nosotros sabemos atender al paciente, hacer compañerismo, tratando de hacerlo lo mejor posible. No podemos estirar esta angustia más y esta desazón de parte de un grupo de personas que hasta hace un mes estuvo con nosotros tomando mate, palmeándote el hombro y ya tenían todo preparado, sabiendo lo que se iba a venir. Nos hubiese alcanzado con que vengan y den la cara, pero se negaron”.

LOS REPRESENTANTES GREMIALES DESESMANCARAN LA SITUACION

Si las palabras de los trabajadores no fueron lo suficientemente claras, la vos de los representantes gremiales, quienes quizás el hecho de no pertenecer a nuestra ciudad les permitió ser explícito sobre el destrato sufrido por los empleados. Fue Juan Argnani, Secretario General de la Seccional Chivilcoy de ATSA, de la cual dependen los trabajadores de la sanidad de Bragado, quien en declaraciones a los medios desnudó la realidad que se vive.

“Estamos en pie de lucha con treinta y pico de trabajadores que corresponden al Sanatorio del Círculo Médico, donde lamentablemente están a la espera de recibir un telegrama que todavía no es concreto. Pero el 30 de junio se cerró el sanatorio para atención al público y los trabajadores permanecieron adentro, con atraso en los salarios, se le deben los aumentos del mes de abril, del mes de mayo y del mes de junio, que a propósito del mes de junio lo terminaron de cobrar recién ayer”, con esa claridad Argnani planteó la situación de los trabajadores.

El representante gremial expresaría entonces: “La gente tiene una incertidumbre terrible, no saben en qué situación va a seguir y todo indica a que el sanatorio cerraría definitivamente y los trabajadores serían despedidos. Desconocemos si serían con indemnización paga o sin indemnización. Creemos nosotros, a raíz de las reuniones que hemos tenido, que hasta que no se venda el edificio del Círculo Médico, no cobrarían un centavo de indemnización”.

LAS NEGOCIACIONES DEL GREMIO Y LOS TRABAJADORES CON EL CIRCULO MEDICO

Argnani informó que: “Hace un tiempo atrás, las autoridades del Círculo Médico, pretendieron reducir el horario a los trabajadores, dejándolos trabajar seis horas diarias y reducirlo un 25% del sueldo. Eso fue consultado por medio del sindicato en asamblea con el personal. La asamblea del personal decidió que no y siguieron trabajando las horas que corresponden. Días atrás hemos tenido una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la doctora Blaiotta, presidenta del Círculo Médico y Directora del Sanatorio, donde iban a definir la situación, eso fue el miércoles de la semana anterior. El día martes tuvimos otra audiencia más, donde presentaron ellos un balance que habían hecho del Círculo Médico, donde presentan todas las deudas que tienen en el Ministerio de Trabajo y adelantando de cierta manera que los trabajadores iban a quedarse sin trabajo”.

Agregó “Mantienen una deuda con el personal del aumento de abril, del aumento de mayo, Junio y de los días de Julio que hasta el momento se ha trabajado. La gente está con mucha incertidumbre, porque no ha recibido ningún telegrama y no se sabe si es que van a cobrar esos días o no y si van a cobrar la indemnización en caso de que reciban el telegrama. También en la auditoría interna que ellos presentaron al Ministerio de Trabajo, manifiestan que tienen deuda de cargas sociales”.

FALTA DE EMPATIA DE LOS MEDICOS

Juan Argnani expresaría su malestar con los titulares del Círculo Médico al decir “Me molesta mucho, es la falta de empatía de los médicos para con los trabajadores, que los acompañaron durante 25 años a la par de ellos trabajando. Recientemente hablaba con un médico dentro del sanatorio y le manifestaba eso y todos te dicen que sí que tenés razón, pero mientras tanto la gente está acá en la calle manifestándose contra ellos por la falta de respuesta desde hace un tiempo largo que vienen teniendo”.

LA REALIDAD DE LA SALUD PRIVADA

Consultado sobre la situación actual de la salud privada en la región, Argani expresó “La salud privada de Luján para esta zona, está pasando una situación complicada. Días atrás por ejemplo, el 30 de mayo tuvimos el cierre del Centro Médico Vacarezza en Alberti, pero fue mucho más prolijo la situación, se le informó a la gente con 60 días de anticipación que iban a ser despedidos y una vez concretado el despido, días después se le pagó la indemnización al 100% a todos los trabajadores. Si bien fue una muy mala noticia porque veinte trabajadores y una clínica en Alberti cerró, dentro de todo se van con un mango en el bolsillo, como comúnmente se dice, hasta que puedan volver a conseguir otro trabajo”.

Agregó entonces “Esta gente lo que tiene es falta de empatía de parte de los médicos, de sus compañeros de trabajo que son los médicos y aparte sin seguridad de que vayan a cobrar un peso por un posible despido o seguramente una posible indemnización”.

Ante la consulta de los próximos pasos a seguir, el representante gremial expresó “Una vez que reciban el telegrama, si es que lo reciben, hay comentarios de que por ahí los telegramas estarían saliendo hoy, nosotros tenemos una audiencia mañana en el Ministerio de Trabajo para ver cómo sigue la situación con la empresa que esperamos que se presenten. De recibir los telegramas, tenemos que ver de que con qué tipo de artículo reciben el mismo, porque si es con el artículo 247, la clínica va a pretender pagarle un 50% de la indemnización y en realidad nosotros no queremos eso. Después cada trabajador hará el reclamo que corresponda. Las medidas las seguiremos tomando a medida que se reciban los telegramas. Si hay que tomar el sanatorio, se tomará hasta que tenga una respuesta satisfactoria al personal”.