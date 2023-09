Miguel Fernández y Vicente Gatica refuerzan la unión de Juntos por el Cambio en su visita a la ciudad

El candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Miguel Fernández, se reunió con el Intendente Vicente Gatica y ofreció declaraciones que abarcaron temas clave como la unión política, la gestión municipal y la política económica del gobierno nacional.

En una destacada visita a nuestra ciudad, el candidato a Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Miguel Fernández, se reunió con el Intendente Vicente Gatica, dirigentes y militantes, brindando un importante discurso que abarcó diversos temas de interés.

Unión de Juntos por el Cambio:

El Intendente Vicente Gatica dio inicio a la jornada, subrayando la importancia de la unión dentro de Juntos por el Cambio. Resaltó que la fórmula con un intendente como candidato a Gobernador, en referencia a Néstor Grindetti, y un experimentado intendente del interior como Miguel Fernández como candidato a Vicegobernador, crea una combinación óptima. Gatica destacó la relevancia de esta alianza en la política provincial y expresó que la construcción política que están llevando a cabo ha generado resultados positivos en todo el país. Hizo hincapié en la expectativa creciente que tienen y cómo esto se refleja en lo que necesitan los argentinos, mencionando a Patricia Bullrich como presidenta.

Desafíos de la Provincia de Buenos Aires:

Miguel Fernández, agradeciendo la cálida recepción, enfatizó la importancia de mantener el contacto con los vecinos. Destacó los 8 años de gestión que lo unen al Intendente Gatica y la relevancia de su experiencia conjunta. Señaló que la elección actual es única, ya que es la primera vez que un binomio compite por la provincia con un gobernador y un vice que son intendentes en ejercicio. Fernández resaltó la representación tanto del cono urbano como del interior, así como la unión del PRO y el Radicalismo en una coalición que se prevé potente en el momento de gobernar la provincia. También identificó los desafíos históricos, estructurales y coyunturales que enfrenta la provincia.

Autonomía Municipal y Posición frente al Bono Nacional:

Miguel Fernández se mostró como un firme defensor de la autonomía municipal, subrayando que en 2023 los territorios no pueden gestionarse sin esta autonomía. Enfatizó la importancia de representar democráticamente a los municipios y llevar el poder a los territorios. Abogó por la descentralización y la distribución equitativa de los recursos para resolver los problemas de la gente. En cuanto al bono nacional anunciado por el gobierno, Fernández explicó que en Trenque Lauquen no se otorgó debido a paritarias abiertas y una relación constructiva con los sindicatos. Criticó la eficacia del bono, argumentando que no beneficia a trabajadores ni jubilados, y cuestionó la decisión del ministro Massa y el gobernador de dar una ayuda que debe ser devuelta en diciembre.

El Escenario Electoral en Octubre:

Miguel Fernández compartió sus perspectivas sobre las elecciones de octubre, afirmando que están en una posición sólida. Comparó la performance de Axel Kicillof con la de Aníbal Fernández en 2015 y mencionó un crecimiento electoral entre las PASO y las elecciones generales de entre un 5% y un 8%. Destacó su intención de dialogar con los votantes para comprender sus preferencias entre Kicillof y Grindetti, y enfatizó la importancia de llevar su mensaje a la comunidad de manera cercana, sin depender excesivamente del marketing político. En resumen, Fernández se mostró confiado en su capacidad para competir en las elecciones y su compromiso con la gente común.