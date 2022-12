Naldo Lombardi entregó los premios del concurso por el Mundial

Dos bragadenses se hicieron de un televisor de 50 pulgadas.

Un el marco del Mundial de Fútbol Qatar 2.022, la firma comercial Naldo Lombardi, organizó un concurso donde, los clientes que realizaran compras durante el desarrollo del mismo, participaban en todo el país por una serie de sorteos de diferentes premios. De todas las sucursales distribuidas en el país, la correspondiente a nuestra ciudad tuvo la fortuna de contar con dos ganadoras que se hicieron de un TV de 50´´ marca Noblex.

Mariano Mantegazza quien es el gerente de la firma expresó “Esta es una promoción que Naldo lanzó a nivel nacional para el mundial, donde hubo sorteos de motocicletas, 20 TV de 50 pulgadas y varios kits. En nuestra ciudad las chicas han salido sorteadas, así que bienvenido el premio para ellas y deseamos que los disfruten mucho”.

Por su parte Casandra Soledad Grin, una de las clientes de nuestra ciudad favorecidas, nos relató su experiencia cuando fue informada: “El día que me llamaron pensé que era mentira, que me estaban cargando. Así que fue muy lindo, ya que en mi casa no tenemos tele y es la primera vez que gano algo”. También Nélida Forlán nos relató su experiencia de ser una de las clientes favorecidas por el sorteo expresando que se encontraba contenta por haber sido favorecida y agradeciendo a Naldo por el mismo.