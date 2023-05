“No siento que Bragado esté buscando desde el municipio la instalación de nuevas pymes”

Lo expresó Darío Duretti en una dura crítica a la política de producción y empleo local. Además el funcionario nacional expresó en relación al Frente de Todos que “Creo que ya es tiempo de dejar las internas y los internalismos atrás”.

En el marco de una serie de entrevistas por los 40 años de Democracia que, el programa de radio Mañanas en Orsai que conduce Guillermo Garate, viene realizando a diferentes dirigentes del orden político local, en el día de ayer, recibió la visita del funcionario nacional Darío Duretti, quien dejó interesantes conceptos para el análisis.

40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Consultado sobre como lo interpeló el regreso a la democracia en el 83, siendo un niño Darío Duretti respondió “Creo que eso marcó mi participación política, o mi pasión por la política después. Yo en el 83 tenía exactamente 9 años, vivía en Irala en el campo, a ocho kilómetros de Irala y 14 de O¨Brien… Mi papá siempre fue un hombre de mucho trabajo en el campo y mi mamá docente. Recuerdo que los sábados era medio especial porque venía gente de Bragado a mi casa, que después con los años, entendí quiénes eran. Esas personas eran Victorino Yacobino, Roberto Tracha y se iban con mi papá por los campos a reafiliar para lo que era la vuelta a la democracia. Después ya vivía algunos actos de chico en Irala de la candidatura de Ienco a Intendente. Cuando vos tenés diez, once años, eso te marca de tal forma, lo vivís con una intensidad que ha plantado la semillita”.

Recordó una anécdota graciosa, cuando su madre siendo presidenta de mesa y que al finalizar el recuento de votos la pasaron a buscar y su madre sale de la delegación municipal de O´Brien llorando y que al subirse al auto, Duretti le preguntó que le había pasado y su madre le respondió que habían ganado los radicales. “Son historias que deben haber marcado seguramente mi infancia, mi preadolescencia y que hizo que después, ya cuando venimos a vivir a Bragado, participara más activamente en política y se dio un camino que no ha finalizado hasta hoy”, dijo el dirigente.

Al consultarlo por esa vehemencia emocional de la política en la vida social de Argentina, Darío expresó que “Creo que eso, le ha permitido a pesar de los grandes vaivenes y de los fracasos marcados en distintos periodos en estos 40 años que ha tenido la dirigencia política de cualquier lado, que la ciudadanía siga manteniendo eso. Tiene que ver para mí con la pasión con que vivimos las cosas los argentinos y entre ellos también el sostenimiento de la democracia, de la militancia política y de la participación política en cualquier esquema”.

PRODUCCION Y EMPLEO LOCAL

Al hablar del eje de las políticas públicas municipales en materia de producción y empleo y consultarlo por si el municipio tiene medios para hacerse cargo de las mismas, Duretti recordó que durante su formación en su carrera de Ciencias Políticas en Europa por el año 2000, estos temas se hablaban en el Parlamento Europeo y que había ejemplos como la agencia de desarrollo Barcelona Activa y agregó “Los municipios empiezan a tener una participación en la propulsión del desarrollo económico de su territorio a partir de la crisis de los 90, cuando tuvimos ese gran índice de desempleo que dejó a muchos argentinos y argentinas sin trabajo. Los reclamos comenzaban a ir a los municipios. Entonces hubo que empezar a dar políticas municipales para coordinar con la pequeña y mediana empresa que se tiene en su territorio de políticas de empleo, que vienen desde una coordinación básicamente del municipio, ayudar a acompañar a las pequeñas pymes a desarrollarse y a tener relación con las entidades bancarias, a capacitarle mano de obra, que tiene o que puede llegar a tener a partir de su ampliación, acompañar en lo que sería el proceso de industrialización a mayor escala y venta al exterior. Entonces los municipios se volvieron realmente muy importante en eso y crearon las primeras bolsas de trabajo”.

Comentó entonces que “Ese rol comenzó a darse forman en los 90, producto de la demanda creciente que había de tener empleo y muchos municipios así lo entendieron y comenzaron a darle forma a estas políticas y a una revitalización de los parques industriales que es un viejo concepto de los 70, donde en un sector determinado del pueblo se le facilitan las cosas a las empresas para que se instalen y puedan a partir de ahí crecer y no tener los vaivenes que pueden llegar a tener por fuera de un ambiente de cuidado. Luego empezó a entrar el tema del cuidado del medio ambiente, el tipo de producción que hacemos y también los municipios empezaron a tener opinión y normativa al respecto de este tema”.

En ese contexto Duretti expresó “Recordemos en esa época no existían los planes de empleo, había que encontrarle una solución y formó parte de nuevos temas como el desarrollo económico local, la seguridad, la educación donde también era un tema provincial o nacional pero el municipio empezó a participar. Eso nos dio una gran presencia para que sea el municipio promotor del desarrollo económico y se termine convirtiendo en pueblos como los nuestros, muchas veces en un factor fundamental para que una pyme crezca o no a partir de lo que un municipio puede solucionarle en el contexto nacional que no siempre es el más estable”.

LA MIRADA SOBRE LA POLITICA MUNICIPAL DE PRODUCCION

Al plantearle que las gestiones que han pasado por el municipio han abordado estos temas y cuáles cree que faltan desarrollar, Dario Duretti expresó “Creo que, sobre todo en estos ocho años, el municipio de Bragado se ha dedicado a administrar lo que hay o hacer la plancha en muchos temas y simplemente actuar ante un reclamo muy específico de algún sector y de actuar para que ese sector se calme, no para resolver las cosas. No ha podido articular realmente políticas transformadoras y de apoyo a las pymes. Muchas pymes con las que hable, o con las que me he encontrado por distintos temas que hemos tratado de darle mano desde la provincia o de la nación, me han contado sus incansables gestiones para conseguir o lograr algo de instalarse en Bragado y se han tenido que ir a Alberti, a Chivilcoy. Se han ido a otros lugares donde le han facilitado desde el gobierno local mucho más esa instalación”.

Agregó “No encuentro casos acá donde digan que eso ha pasado. Sí mucha foto con las empresas más líderes de Bragado, que en realidad precisan a esta altura del partido, poco y nada del municipio. No hay un acompañamiento definitivamente del sector productivo en serio, no hay una planificación, hay simplemente hacer parchecitos de acuerdo a los reclamos que puede haber. No hay una política de incentivo y realmente no siento que Bragado esté buscando desde el municipio la instalación de nuevas pymes. embragado Si creemos que eso lo va a resolver porque lo vamos a poner un cartel lindo, de costo millonario a la puerta del Parque Industrial de Bragado, realmente es al menos tener una visión muy chica de lo que es la realidad. Lo atribuyo a una falta de conocimiento, prefiero creer eso”.

Al consultarlo sobre si no es esa la mirada política de la gestión municipal considerando que Juntos durante la gestión de Macri no tuvo en cuenta a la pymes, el funcionario nacional expresó: “Creo que a nivel local la cosa puede ser peor, no es por una decisión de bajada política, sino es por desconocimiento del tema, por desinterés, por falta de gestión y por una no necesidad que muchas veces los bragadenses no expresamos para que se atiendan este tipo de temas”.

LA AGENCIA DEL NO DESARROLLO

Al preguntarle por la Agencia de Desarrollo local, que pareciera no haberle dado la posibilidad de participación que si se han dado en otras ciudades, Duretti manifestó Básicamente la responsabilidad del estado municipal, de no impulsar como corresponde este tipo de herramientas institucionales de integración público privada para que las cosas realmente funcionen y después también algunas personas del sector privado que se prestan para hacer de ballet de esta no decisión de llevar adelante. Creo que hace mucho tiempo la Agencia en Bragado es la Agencia del no Desarrollo y lo vemos, en este análisis que estábamos haciendo, en la realidad económica de Bragado, de la realidad de las empresas y lo difícil que se le hace a un emprendedor de poder obtener una ayuda o un acompañamiento”.

Agregó entonces “Creo que eso va a tener un cambio cuando tengamos una gestión municipal que entienda todo este proceso, que entienda la importancia que tiene el municipio en comunidades como las nuestras, de funcionar como agente promotor del desarrollo y de la promoción de las pymes y de la industria de todo tipo. Eso tiene que ver con una decisión política básicamente, de decir vamos a poner en sintonía lo que es la gestión municipal con el respaldo y el apoyo a la producción, al empleo y a su generación”.

LA NECESIDAD DE ARTICULACION CON LA NACION Y LA PROVINCIA PARA EL DESARROLLO

Al preguntarle sobre la necesidad de integración con los gobiernos nacionales y provinciales en materia productiva, Darío Duretti expresó “Siempre y en todos los temas es necesario articular con los gobiernos nacionales y provinciales, pero además en materia productiva es fundamental, producto que quienes tienen los recursos fuertes para este tipo de iniciativas… son el gobierno nacional y provincial a través de sus ministerios, de economía, de producción, de desarrollo agropecuario en nuestro caso, con programas con financiamiento realmente importante que benefician a muchos productores y a muchos emprendedores. También con la banca pública, el banco de la Nación Argentina y el banco de la Provincia de Buenos Aires son fundamentales con todas las herramientas que tienen para apoyar al pequeño y mediano productor y emprendedor”.

Agregó entonces “Por lo tanto, el enlace muy parte del municipio debería ser clave en estas cuestiones, porque es sin duda ayuda mucho a eso. Acá vuelvo a repetir, en este tiempo, si algún emprendedor o algún empresario pyme quiere algo, va por las suyas al banco, conversa con los gerentes y ahí ve qué línea de crédito, o de subsidios, o qué puede trabajar para llevar adelante para su empresa, pero no porque haya una política decidida de acompañamiento a alguien que vaya a la oficina de desarrollo económico o empleo. Realmente la desidia es notoria”.

LA MIRADA DE LA PRODUCCIÓN AL INTERIOR DEL FRENTE DE TODOS

Al consultarlo respecto a si esta es su mirada personal o de todo el espacio del Frente de Todos, respondió “Yo creo que es una característica de nuestro espacio también. Nosotros creemos, por lo menos la gran mayoría, que la solución a la falta de empleo y a la falta de oportunidades de los jóvenes, es con la creación de pequeñas y medianas empresas. Nosotros creemos en la pyme como factor para desarrollo de los pueblos. Creemos que los planes sociales no son una solución definitiva para el tema, sino transitoria y paliativa. Que hay que tener una decidida política proactiva en materia de desarrollo económico a nivel local. Poder ofrecer realmente una solución a quienes plantean las iniciativas productivas en nuestro municipio”.

“No he escuchado al momento, ninguna voz dentro de nuestro espacio que no crea que esto es fundamental, para que Bragado definitivamente tenga un soporte económico diferente para con su sociedad, independientemente de lo que pueda hacer el empleo público”, dijo entonces Duretti.

LA MESA DEL FRENTE DE TODOS

Consultado sobre el trabajo que se viene realizando desde la mesa local del Frente de Todos, Darío Duretti manifestó “Yo creo que ya es tiempo de dejar las internas y los internalismos atrás, producto de la realidad que estamos viviendo. La coyuntura es diferente, hay que dar soluciones diferentes, ese fue el pensamiento. En ese contexto pusimos en marcha esta mesa para empezar a dialogar entre todos los sectores que venían trabajando sistemáticamente en el Frente de Todos y poder tener posicionamientos comunes en el diagnóstico. Vemos a Bragado, cómo está Bragado, cómo está esta coyuntura, hacia dónde vamos como fuerza política para ofrecer una alternativa al electorado y que tenga algún éxito mayor que los que hemos tenido en las últimas cinco o seis elecciones. Ese fue el espíritu y sin hablar de candidaturas. Fue avanzando las reuniones de la mesa, que a mi criterio han sido muy positivas, el solo hecho ya de poder sentar a todos los sectores a dialogar en una en una mesa fue realmente importante y la verdad que fue con mucho respeto, con mucha cordialidad”.

Fue entonces cuando el funcionario nacional expresó: “Obviamente, el cronograma electoral sigue avanzando y ahí sí aparecen algunas divergencias. Nosotros propusimos en la mesa y sigo pensando en forma personal, que debería haber una candidatura única para trabajar desde el 24 de junio a la noche, que es el día del cierre de lista, ya con vistas a octubre. El Frente de Todos a nivel nacional coincide con este diagnóstico. Yo lo vengo diciendo desde cuando propuse la creación de la mesa en febrero de este año y todavía no estaba institucionalizado y de hecho todavía no está cerrado. La situación no es la mejor para nosotros, entonces me parece que hay que tener una política clara, hay que poder hablar con claridad a la sociedad y no podemos distraernos en discusiones internas nuestras como si era fantástico, porque creo que el resultado va a costar mucho más que sea favorable si es de esta manera”.

Agregó: “Todos conocemos como son los procesos internos, son realmente cruentos hacia adentro, es una mirada de ombligo y la sociedad ve ese espectáculo no en forma positiva. Hoy requiere de nosotros porque no es una elección más, es una elección donde tenemos los 40 años de democracia en discusión. Se ha puesto en discusión por primera vez si es el mejor sistema, si no lo es. El avance de las derechas a nivel internacional y a nivel local ha mostrado que se ponen en discusión muchas verdades que parecían aceptadas totalmente y no es tan así. Estamos con un candidato discutiendo si está bien o no la venta de órganos, parece un disparate, pero parece que hay una parte que no. Creo que es delicada la situación y requiere de todos los que amamos la política, la gestión pública, de tener gestos diferentes. Por supuesto el ámbito para plantearlo, es mi partido primeramente”.

“Nosotros esperamos que estos esfuerzos conlleven a eso, a que podamos tener el mayor orden posible y la mayor claridad posible en las candidaturas, para ofrecerle a la comunidad de Bragado, de todo el partido de Bragado, un proyecto de gestión diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Alcanza y sobra para mostrar la falta de gestión que tiene Bragado en estos años, en la materia que vos quieras tomar. Pero también creo que la sociedad, nos va a requerir que contemos definitivamente qué es lo que vamos a hacer, de tocarnos, con esta falta de acción que tiene en general el municipio. No creo que quieran cambiar para alguien que siga administrando, haciendo la plancha y la miseria que tenemos”, finalizó Darío Duretti.