Noviembre es el mes del donante de sangre

Con motivo del mes de donante del donante de sangre voluntario, durante todo el mes de noviembre en el servicio de hemoterapia del Hospital, se estará desarrollando una campaña. Al respecto el Dr. Alejandro Lisa, ofreció detalles de la misma y se refirió también a la polémica por la falta de bolsas de sangre.

El Dr. Alejandro Lista, responsable de hemoterapia del Hospital, expresó “En hemoterapia este mes, hemos tenido un récord de atención de donantes, así que hemos estado trabajando muy intensamente. Hemos tenido una campaña de donación también en medio. Por otra parte, noviembre es el mes del donante voluntario de sangre, así que los invitamos a todos a que se acerquen, porque el día 9 de noviembre es el día del donante voluntario y vamos a tener durante todo el mes, la posibilidad que la gente se puede acercar a nuestro servicio para donar voluntariamente sin tener algún paciente particular”.

En tal sentido, las donaciones de sangre se pueden realizar en el servicio de hemoterapia del hospital, el cual queda ingresando por la guardia vieja al lado del laboratorio, de martes a viernes a partir de 8:00hs. a 10:30hs.

LA POLEMICA POR UNA DONANTE QUE NO PUDO SER ATENDIDA

Por su parte el Dr. Lista quiso aclarar una situación que se vivió el viernes pasado con una donante de sangre. Al respecto expresó “Ustedes saben que tenemos habitualmente unos 100 donantes por me, pero el mes pasado hubo varios accidentes que es de público conocimiento, un profesional muy querido al medio y después varias operaciones. Estuvimos atendiendo cerca del doble de personas casi 180 donantes”.

Agregó: “Hubo puntualmente un día que, fue el día viernes pasado que atendimos donantes y luego nos quedamos sin un stock de bolsas. Quedó justamente una donante a la que no pudimos atender, a la que le explicamos que no podemos atender. Después ella hizo una publicación en redes sociales y esto se fue agrandando. Queríamos aclarar eso, que esto no es habitual, no ha pasado nunca, pero que bueno fue un mes inusual y que las bolsas nosotros las recibimos de La Plata. Ese viernes recibimos, pero en horario de la tarde”.

Enfatizó entonces “No hay una falta de stock, fue puntualmente ese día que nos quedamos sin bolsas con la última donante. Lamentamos mucho que eso haya pasado, pero es un imponderable también. Venimos trabajando con un ritmo muy alto y La Plata siempre nos abastece. Nosotros podríamos haber pedido bolsas a alguna institución privada, pero las bolsas están calibradas, son del equipamiento automático, así que no podemos usar bolsas que no sean del instituto. Fue un caso puntual, un caso leve, no queremos agrandar una polémica que me parece que no suma. Acá la gente viene con adonar y una polémica de esto no le suma a nadie”.

Lisa explicó que estas bolsas las envía la provincia de Buenos Aires. Todos los días miércoles el Hospital envía el stock de donaciones recolectadas y ellos reponen la cantidad de bolsa y cuando se tiene alguna necesidad puntual, envían alguna más. “Siempre se trabaja muy bien, pero no siempre podemos prever la cantidad de donantes. Esto ha sido una avalancha, nos ha superado por un poquito, pero ahora ya estamos previendo de tener un poco más de stock”, dijo finalmente el Dr. Lisa