BROGGI: “Después de gobernar 6 años Bragado no pueden seguir con fotitos y anuncios sólo para la prensa”

El concejal del Frente de Todos arremetió duramente contra la gestión local y presentó un nuevo pedido de informes sobre el funcionamiento de la planta de separación de residuos, recientemente anunciada.

“Los anuncios y las fotos que se muestran en los diarios y portales deben sostenerse en acciones y realizaciones, porque para eso fueron elegidos por los ciudadanos de Bragado. Al intendente los bragadenses lo eligieron para que gobierne en dos oportunidades….después de 6 años no puede seguir con fotitos y anuncios sólo para la prensa”, cuestionó Sergio Broggi, concejal local del FDT.

“A veces es bueno reconocer cuando las cosas no salen, cuando los funcionarios no están a la altura, cuando el tiempo no alcanzó, sin embargo esta gestión realiza imponentes anuncios mediáticos sobre temas muy importantes, y resulta que en realidad no los resuelve…son sólo eso, anuncios nada más”, expresó molesto el concejal.

“La planta de separación y tratamiento de Bragado es una necesidad, su reactivación, su funcionamiento. Los bragadenses necesitamos concreciones, resultados, un gobierno en serio…todo pareciera un show en los medios que luego no se sostiene en la realidad”, dijo el concejal.

“Queremos nuevamente, a través del modo que tiene el Concejo Deliberante que son los pedidos de informes que se nos aclare y puntualice ¿cómo funciona la planta, quiénes pueden visitarla, y qué tipo de basura en porcentaje procesa y separa?”, dijo Broggi.

“Saber de boca de los funcionarios y no para la prensa, qué sucede en ese lugar y cuál es la actividad que se realiza y cuándo?, nos cansamos de los anuncios mediáticos. Vicente Gatica cree que gestionar y guiar los destinos de una ciudad es “estar de campaña unos meses”, y la verdad que no queremos más promesas….que se pongan a gobernar ya”, dijo el concejal opositor.

Pedido de Informe:

FECHA: 24 OCTUBRE DE 2022

AUTOR: SERGIO BROGGI

BLOQUE: FRENTE DE TODOS

Proyecto Ref* Solicitud de Informes sobre funcionamiento sostenido de la planta de separación y tratamiento de residuos en Bragado

VISTO: Que durante el mes de septiembre de 2022 fue presentado por parte de la gestión municipal la limpieza del basural y la reactivación de la Planta de separación de residuos de Bragado;

Y CONSIDERANDO:

QUE, algunos docentes han querido visitar el lugar con sus alumnos como parte de proyectos de cuidado del Medio Ambiente y no ha sido fácil concretar la visita;

QUE, que hubo manifestaciones públicas por parte de integrantes de grupos ambientalistas locales que indicarían que la planta no está funcionando excepto para “grandes productores”;

QUE, si la planta no funciona para la separación y tratamiento de la mayor parte de la basura que se separa por los vecinos “en origen”, su funcionamiento limitado no cumple con lo anunciado ante la prensa por las autoridades locales;

QUE, es necesario conocer la realidad de su funcionamiento porque la temática es una de las más preocupantes en la ciudad y merece la seriedad por parte de quienes tienen la responsabilidad de su puesta en marcha;

QUE, los anuncios ante la prensa deben coincidir con el funcionamiento y con los resultados de lo que se dice, ya que los funcionarios públicos disponen recursos de los bragadenses para las acciones que llevan adelante desde sus áreas;

POR TODO ELLO EL HCD DE BRAGADO SANCIONA CON FUERZA DE

ARTÍCULO 1º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo informe, a través del área que corresponde, sobre el estado de funcionamiento de la Planta de Separación de residuos de la localidad de Bragado.

ARTÍCULO 2º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo, puntualice en dicho informe ¿qué porcentaje del total de la basura de Bragado llega al lugar para su tratamiento? y ¿por qué no se separa el 100 % de la basura en dicho lugar?

ARTÍCULO 3º: SOLICÍTASE al Departamento Ejecutivo envíe a este cuerpo el formato de solicitud para visitar la planta que deben completar quienes deseen recorrerla (como escuelas y demás instituciones educativas), y también qué tiempo de duración tiene ese trámite.

ARTÍCULO 4º: DE FORMA.-