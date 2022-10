Paloma Angione: “Me quedé muy contenta y pude demostrar varios géneros que se hacer”

Dialogamos con la joven cantante sobre su paso por Canta Conmigo Ahora. Paloma además se refirió a su presente artístico y a la presentación de este sábado en la Fiesta del Caballo.

Estos días todos los bragadenses seguimos la presentación de Paloma Angiones en el programa de televisión Canta Conmigo Ahora, que conduce Marcelo Tinelli por el 13 y donde la cantante mostró una destacada actuación llegando hasta la final del certamen. La joven artista bragadense ya de regreso en su tierra, donde se presentará sobre el escenario mayor de la Fiesta del Caballo este sábado por la noche, dialogó con nuestro medio sobre todo lo vivido en su paso por la televisión y su actual presente.

Consultada sobre su experiencia en Capital Paloma nos respondió “Hacía un mes que estábamos en Buenos Aires, pero por suerte ya volvimos. Me llevo una experiencia hermosa y disfruté mucho de los días que estuve. Con mis compañeros, los participantes, hicimos amistades y los voy a extrañar. La verdad es que el día que me voy, estaban todos llorando. Yo no soy de llorar, pero me dio nostalgia y lloramos un ratito. Dijimos que no tenemos que perder la relación porque se armó una amistad re linda”.

En relación a sus presentaciones Paloma Angione expresó “En cuanto al canto es una experiencia muy linda. Me quedé muy contenta y pude demostrar varios géneros que se hacer. Se dieron las cosas así y estoy muy contenta. Me hubiera gustado hacer otros géneros, o quedarme en el tango y otras canciones que habían dicho las coach pero que ya se habían hecho, como No llores por mi Argentina. También, que el jurado sepa que no me quedaba en un género, sino que podía hacer muchos y si alguno hace un show, sepan que me pueden contratar tanto para un tango como para una cumbia”.

Sobres las devoluciones que recibió por parte del Puma Rodríguez, Paloma contestó “Si muy importante. Para mí todas las devoluciones son importantes porque todos están en el mismo lugar. Tanto el Puma, como cualquier otro jurado tienen la misma importancia. Pero bueno el Puma, por su trayectoria, su experiencia y toda la carrera que tiene, está muy bueno escuchar sus palabras. Así que todo lo que me dijo me lo guardo, me lo llevo y son consejos que me van a servir”.

Consultada sobre si los últimos temas la ayudaron o no, Paloma respondió “Estamos en la final y no eran temas para final porque no podés explotarla. La selección de los temas es un 50-50 con la producción. Aún así disfruté mucho. Era algo nuevo y como era la última gala que estuve, estaban los bailarines y estuvo bueno porque era una canción de Shakira y era todo muy árabe. Yo quedé contenta de todas formas”.

Al preguntarle como continúa su carrara. Paloma nos contó que tiene muchos eventos y shows programados. “En mi Instagram, que es donde más me siguen mis seguidores puse mi mail para que me escriban para eventos. Estoy libre para todo y con la agenda muy contenta y se vienen muchas cosas”, expresó. Paloma nos adelantó sobre una sorpresa que está preparando para la próxima semana, pero nos expresó que aún no puede adelantar nada. “Se vienen muchas cosas lindas y a vivirlas”, dijo.

Sobre su presentación en la Fiesta del Caballo la joven cantante nos comentó “El sábado voy a estar a las 21:00hs. en la Fiesta Nacional del Caballo. Siempre estuve muy contenta de representar a Bragado y que mejor que cantar en nuestra fiesta”