Paula Blaiotta: “Me gustaría creer que no va a ser un cierre definitivo”

La Directora del Sanatorio oficializó el cierre de la institución a partir del 30 de junio. Aclaró que Nefrología, Rayos y Diagnóstico por Imagen, continuarán trabajando. Planteó que a pesar de las reuniones con el Municipio, no se generaron acciones concretas que permitieran salvar la institución.

Sentidamente emocionada, en el día de ayer la Directora del Sanatorio, ofreció una entrevista a los medios de comunicación para brindar una explicación sobre las razones del cierre de la institución y la situación que se vive entre los empleados que han prestado servicio en este emblemático centro de salud de nuestra ciudad.

La Dra. Paula Blaiotta, Directora del Sanatorio expresó “Se hizo todo lo posible por mantener la fuente laboral, que fue lo que lo que venimos pregonando desde que asumimos en el mes de diciembre. Por supuesto que se intentó, tuvimos charlas con toda la gente que participa del sanatorio, con empleados, con médicos e inicialmente parecía que podíamos repuntar, por eso seguíamos trabajando en pos de mantener la fuente laboral de todos”.

Agregó “Pero a medida que fue pasando el tiempo no fueron consumiendo un poco los gastos que tiene fijos el sanatorio para mantenerlo abierto y eso llevó a que se decida que finalmente este viernes, 30 de junio, sea el último día de trabajo en el sanatorio y después permanecerá con las puertas cerradas”.

Consultada sobre si es un cierre definitivo o transitorio en vista a una posible reapertura en otro marco, la Dra. Blaiotta respondió “La verdad es que no lo sé. Me gustaría creer que no va a ser un cierre definitivo. pero hoy por hoy si es un cierre desde el Sanatorio del Círculo Médico como nuestro sanatorio. Nosotros no queremos generar más deuda de la que ya tenemos, entonces teníamos que decidir, poner una fecha, porque si no esto se sigue dilatando y necesitamos ir resolviendo ciertas cuestiones. Por eso es que se pone una fecha final”.

En relación a los trabajadores del Sanatorio, la directora del Sanatorio explicó que entre los empleados del sanatorio y los que pertenecen al Círculo Médico, ya que son la misma empresa, hay un total de 35 empleados que se verán afectados. Consultada sobre el impacto que esta medida tendrá en el sistema de salud de Bragado, Blaiotta contestó “Nosotros tuvimos reuniones con el Intendente, también con la Secretaría de Salud con el Director del Hospital y estuvimos hablando para ver si existe alguna posibilidad de un trabajo conjunto que nos resulte un poco más favorables. Más allá de su predisposición en su momento en esas reuniones, no surgió nada en concreto que pueda llevarnos a otro destino. De alguna manera lo que hacemos es ponerle un cierre un final y a partir de ahí ver cómo se siguen resolviendo las cuestiones”.

Blaiotta explicó que el servicio de Nefrología, por ser una parte terciarizada, aparte del sanatorio, seguirá trabajando, siendo a partir en más su ingreso al sector de diálisis por calle Pringles, como se hacen habitualmente desde la pandemia cuando se estableció esa entrada. También los servicios de Diagnóstico por Imágenes y Radiología, también seguirán funcionando por ser servicios externos al Círculo Médico.

Finalmente, Blaiotta aclaró que “El plan sanatorio, por supuesto deja de funcionar y es importante que dejemos en claro a los afiliados del plan, que son mayormente gente mayor, que no permitan o que no le paguen ninguna cuota a nadie, porque nadie debería ir a cobrar el plan Sanatorio. Con lo cual ya no hay nadie que tenga que acercarse a sus casas, ni que les hagan pasar, para evitar que el afiliado adulto mayor caiga en el cuento del tío. Nadie más tiene que cobrarles el plan Sanatorio”.