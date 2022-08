Por una rápida aprobación de la llamada ley Belén

El pasado jueves, con la totalidad de ediles presentes y siendo las 20:04hs. daría inicio la V Sesión del Honorable Concejo Deliberante de Bragado, la cual terminó tratando 24 puntos, 18 proyectos que estaban previstos en el orden del día y seis que ingresaron fuera de agenda. El primero de los proyectos tratados consistió en la Solicitud a la Honorable Cámara de Diputados para una rápida aprobación de la llamada ley Belén, la cual toma el caso de la bragadense Belén San Román integrante de la Policía y quien se quitara la vida tras difundirse sus imágenes íntimas.

La concejal Lilian Labaqui fue quien defendió el proyecto en el recinto el proyecto. Inició sus palabras lamentando que el tratamiento de este tema fuese coincidente con el reciente femicidio vivido en O’Brien y aseguró “estamos luchando para que cosas así no sucedan más. Para que lo que le ha pasado a la familia de María Belén San Román no vuelvan a ocurrir”. Agradeció a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Dra. Natalia Schillizzi por la prontitud del tratamiento del expediente. “Tenemos que acompañar a la familia para que esto sea ley…”, aseguró Labaqui, quien tras afirmar que no hay colores políticos en este tipo de iniciativas cerro su discurso con las palabras del padre de Belén “Tomaba la decisión de honrar la memoria de su hija y que luchaba para esto para que no le pase a ninguna otra chica”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y al mismo tiempo las concejales Labaqui y Schillizzi hicieron entrega de una copia del mismo Marcelo San Román, padre de Belén. Durante la entrega Marcelo agradeció a los integrantes del cuerpo y solicitó basta a la violencia contra la mujer.