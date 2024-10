Preocupación en el HCD por el conflicto entre IOMA y FEMEBA: 11 mil afiliados perjudicados

En comunicación con MAÑANAS EN ORSAI la concejal de Acción Para el Desarrollo, Marita Gelitti, expresó su preocupación por las consecuencias que está generando la prolongada disputa entre IOMA (Instituto Obra Médico Asistencial) y FEMEBA (Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires). Según la edil, esta situación está impactando directamente en las prestaciones de salud de miles de bragadenses.

Gelitti explicó que el conflicto, que sigue sin resolverse, afecta gravemente a unos 11 mil afiliados de IOMA en la ciudad, entre los que se incluyen docentes, jubilados y policías. “Es un impacto muy fuerte, porque la gente no tiene dinero para pagar consultas médicas de manera particular, lo que lleva a la postergación de controles de salud fundamentales. Además, el único lugar de atención que queda es el hospital municipal, que no da abasto para atender a todos los pacientes”, advirtió.

Un proyecto será presentado el próximo lunes en el HCD en busca de una solución urgente para normalizar las prestaciones en Bragado. Según Gelitti, una de las alternativas que se está evaluando es seguir el camino adoptado por otras ciudades, como Junín, donde se ha logrado una resolución parcial que permitió retomar los servicios, aunque sin el respaldo de FEMEBA. “Si bien se pierde fuerza al saltear a FEMEBA, entendemos que los más afectados por esta demora somos los afiliados, que seguimos pagando los descuentos como si las prestaciones fueran completas, pero estamos lejos de tener el servicio que necesitamos”, agregó.

El impacto del conflicto no solo afecta a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud, cuyos ingresos han disminuido debido a la caída en la cantidad de consultas. “Toda la situación es muy compleja y cada conversación entre IOMA y el Círculo Médico se demora muchísimo”, subrayó la concejal.

El Concejo Deliberante seguirá analizando el tema, buscando alternativas para asegurar que los afiliados de IOMA no sigan siendo rehenes de un conflicto que parece no tener fin.