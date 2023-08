Presentación de Propuestas de Carla Bruno

El día lunes, la Lista de la precandidata a intendenta Carla Bruno presentó sus propuestas en el Café Épico. Estuvo acompañada por la primera precandidata a concejal Marita Gelitti y por los distintos espacios que conforman la Lista de la Renovación: PRO, Coalición Cívica, UCR y Acción para el Desarrollo.

La acompañaron además, precandidatos a concejales y consejeros escolares, entre ellos Alejandro Tessoro y Yanina Olazar.

En la recta final previa a las PASO, Carla Bruno recibió a los medios locales y compartió las propuestas a desarrollar en Bragado. Expresó que “estas propuestas han sido elaboradas en conjunto con todos los vecinos que nos han escuchado y nos han dado ideas. Son propuestas que marcan el rumbo que le queremos dar a nuestro Bragado, este es el rumbo con el que vamos a avanzar”.

Los primeros pasos a seguir son: la participación, la escucha y la apertura para definir prioridades. “Sólo la conversación permanente con el vecino del primero al último día es como vamos a poder fijar prioridades, porque los recursos son finitos pero las necesidades son infinitas”, sostuvo la precandidata.

Los tres pilares principales que presenta la Lista de la Renovación son:

Modernización

Ambiente

Infraestructura

En primer lugar, la modernización implica descentralizar al municipio. “La idea es que el vecino esté en el centro y que el municipio esté siempre a su lado. Para esto, debemos aplicar tecnología, la inteligencia artificial está cambiando al mundo y es la que debemos poner al servicio del vecino: por ejemplo: turnos web, notificaciones geocalizadas; esto implica desburocratización, salir de esa burocracia y llegar a un municipio moderno y seguro”.

Salud: implica el mejoramiento en la salud pública del Hospital, en los CAPS y en las Salitas de las Localidades Rurales.

También la salud abarca: protección animal; zoonosis; personas con discapacidad; el tratamiento de personas con adicciones; potenciar el área de salud mental en el Hospital y el acompañamiento de las familias y además, el apoyo a los adultos mayores.

Tránsito: seguridad vial; dotación la señalética; educación y control de las reglas de tránsito. “Debemos empezar por poner en práctica la Ordenanza vigente sobre la escuela de manejo. Ordenanza que Acción para el Desarrollo llevó adelante y está vigente, no es una inversión tan grande y nos da seguridad. Además de capacitar a los agentes sobre el control”.

Ambiente: implica educación ambiental; protección animal; puntos verdes; economía circular; arbolado urbano; sistema de gestión de residuos sólidos urbanos. “Tenemos que empezar por educarnos a nosotros mismos no solo a desechar bien la basura, sino a seguir un programa público que admita la correcta disposición de los residuos. Además, tenemos que acercar más puntos verdes al vecino para que pueda disponer fácilmente de los reciclables”.

Infraestructura: presupuesto participativo en cuarteles; tránsito; limpieza; servicios; señalética; conectividad física y digital. “A través de la modernización, debemos acercar al vecino de los cuarteles a su ciudad; eso se logra con la descentralización, pero también con la digitalización para que las necesidades de hacer presencia en la ciudad cabecera sea la menor posible. Y también consultar con los vecinos cuáles son sus prioridades”.

Producción, el comercio y la industria: el Estado como facilitador; el municipio como primer aliado; relaciones inter regionales, orgánicos internacionales; organismos nacionales; cámaras de comercio y de industria. “Como Estado debemos acompañar al vecino. Debemos ser su aliado y facilitador en los trámites que requiera a nivel provincial y nacional”.

Por su parte, la precandidata a primera concejal Marita Gelitti señaló: “Carla a partir del 10 de diciembre de 2023, cuando asuma como intendenta, va a tener un grupo que la apoye, que le haga la segunda, ayudándola y acompañándola para que todas nuestras propuestas se puedan implementar para todos los bragadenses”.

Para finalizar, Carla Bruno subrayo: “lo que más me preocupa a mí y lo que más nos impulsa a todos a trabajar es que no solo estamos enojados, los bragadenses estamos resignados a que las cosas son así, pero saben que: ¡no nos resignamos!… No nos resignamos a que te recojan la basura cuando se puede, a vivir en una ciudad detenida cuando todas las demás crecen, no nos resignamos al gobierno de una familia, a que la cosa pública sea tratada como una pyme privada, a tener esta ciudad que puede ser maravillosa porque no intervenimos”.

