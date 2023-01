Pusso: “Es importantísimo tener esta dosis, porque cuando uno tiene COVID, no sabe qué secuelas le puede quedar”

La secretaria de Salud informó sobre la situación de la actual ola de COVID y remarcó la importancia de mantener la vacunación. Informó que los internados en sala COVID y Terapia son personas o que bien no se vacunaron o tienen más de cuatro meses desde su colocación.

Ante la nueva ola de COVID-19 que nos encontramos atravesando en estos últimos día en nuestro país y en particular en nuestra ciudad, dialogamos con la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bragado, Dra. Mónica Pusso, para conocer el alcance de la misma y la importancia de mantener al día las dosis de vacunación.

Consultada sobre este tema, la Dra. Pusso marcó la importancia de seguir con la inmunización al decir “Nosotros estamos saliendo de la pandemia, todavía no se declaró el final, pero eso es gracias a la vacunación. Tenemos que tener en cuenta que después de transcurrido cuatro meses de haberse aplicado la vacuna no hay seguridad en cuanto a nivel de anticuerpos que ha desarrollado cada persona, porque eso es muy individual. Se sabe que durante cuatro meses estamos protegidos, habrá gente que los anticuerpos le duran un año, o seis meses y otro que le duran los cuatro meses. Entonces, como la seguridad es cuatro meses, todo aquel que se vacunó hace más de cuatro meses debe tener el refuerzo”

Agregó “Ahora se amplió, porque hemos tenido una curva ascendente que, por suerte esta semana que pasó ha venido descendiendo y eso hablo con los números que tenemos nosotros en nuestro hospital. Quiero referirme que, si bien tengo los números de farmacias porque ellos tienen la buena voluntad de pasarlos y los registramos los positivos y lo mismo de los laboratorios y AcerBrag, el número no es tan importante con respecto al número de testeos que se hace entre el hospital y el CAPS El Bajo”.

La funcionaria brindó números para comprender la situación al decir “En la semana que fue del 26 al 31 de diciembre en el área municipal tuvimos 106 positivos y a eso habrá que sumarle 40 positivos o 50 positivos más del ámbito privado. En esta última semana bajó a 66 positivos lo que hace una diferencia y uno ve la caída de la curva por suerte. Nosotros pensábamos de entrada que más o menos en cinco semanas esta ola iba a estar resuelta y creo que así va a ser. Llevamos la tercer semana más o menos, en la quinta va a estar resuelto”.

Sobre la situación una vez finalizado este plazo de cinco semanas y la importancia de la vacuna, Pusso aclaró “Va a quedar una base de pocos positivos, como veníamos trayendo, que eran tres por semana cuatro. Eso siempre existe y también siempre existen internados, también existe que tenemos un paciente en terapia y uno en la sala. Eso prende las alarmas, porque nosotros vemos en general que la mayoría son pacientes o no vacunados, o vacunados hace mucho tiempo que hace más de cuatro meses que se dieron la última dosis. Es raro tener un internado que haya tenido la última dosis dentro de los últimos cuatro meses. Por eso la importancia de vacunarse”.

Pusso marcó que el refuerzo está disponible para todos los grupos etarios a partir de los 6 meses y dijo “De los seis meses a dos años inclusive hasta el día antes de cumplir los tres años, tienen que tener el refuerzo que viene a ser para ellos la tercera dosis. De 3 hasta un día antes de cumplir los 18 años tienen que tener cuatro dosis, son segundo refuerzo y dos vacunas. Los mayores de 18 años tienen que tener la quinta dosis, o sea que es el tercer refuerzo”.

La Secretaria de salud recordó que los puntos de vacunación son el Hospital San Luis y el C.A.P.S. El Bajo. Recordó que también se ha ido a vacunar a las localidades rurales, habiendo visitado ya Warnes, Irala, O´Brien y Comodoro Py, el miércoles estuvieron vacunando en Mechita y el viernes en Olascoaga. Informó “En los cuarteles la gente se inscribe en la sala para tener nosotros una idea de cuántas dosis llevar. Siempre se lleva de más, pero no es lo mismo tener veinte vacunados que tener más de doscientos como tuvimos en O´Brien y en Mechita vamos a tener más de cien. Quien no se inscribió, igual va, igual se vacuna. No dejen para último momento, el que pueden ir a la mañana va a la mañana y el que puede ir a que vaya bien tempranito la tarde y se va a vacunar”

Finalmente Pusso expresó “Es importantísimo tener esta dosis, porque cuando uno tiene COVID, no sabe qué secuelas le puede quedar”.