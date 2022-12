Realizaron test rápidos de HIV en la Plaza 25 de Mayo

Personal del Hospital Municipal San Luís participó de esta actividad para generar conciencia en los vecinos.

En la plaza 25 de Mayo, en el día de ayer, desde el área de Salud de la Municipalidad de Bragado se montó una carpa para generar conciencia sobre el VIH-SIDA. La actividad se encontraba programada para el pasado 1 de Diciembre con motivo del Día Internacional del HIV, debiendo ser reprogramada por cuestiones climáticas. El equipo que trabajó en la plaza estuvo integrado por la Lic. Sandra Acevedo, la Lic. Adriana Medina, la Técnica Cecilia Ortellado y Katia Palacios. A tal efecto entregaban información y realizaban test rápido HIV-SIDA.

Sandra Acevedo expresó “Estamos haciendo el testeo rápido de HIV y Sífilis en conmemoración del Día Internacional del HIV que fue el 1 de diciembre. No pudimos en esa oportunidad por el tiempo, pero lo estamos haciendo ahora. Todos los años tratamos de estar presentes con la actividad y sería importante que la comunidad venga participe. De igual manera en el hospital también pueden ir y hacerse el test de HIV, es gratuito, no hace falta tener orden médica, pasan directamente por laboratorio y lo hacen, piden un test”.

Agregó “Uno si se quiere informar, uno quiere saber la situación de salud de cada uno, es importante. No nos tenemos que olvidar que el HIV, hoy por hoy, es una enfermedad crónica. Hay mucho tabú todavía con eso, pero es bueno saber, poder hacerse el test y estar informados. También tenemos folletería, información, la gente por ahí no entiende todavía muy bien en qué consiste, entonces es bueno que puedan pasar y a retirar información. Si no se quieren hacer el test, no es obligatorio, pero es bueno saberlo”.

Respecto a los estigmas que aún existe en la sociedad, Sandra expresó “Hay que estar informados, es de la única manera que uno se puede sacar los tabú y todas las malas informaciones que puede haber; es informándose, leyendo, o preguntándonos, para eso estamos. Nosotros en Bragados por suerte en el hospital, contamos con el consultorio de HIV, tenemos una infectóloga, vienen los tratamientos y es totalmente gratuito. El estado provee medicación y los análisis también son de forma gratuita. Acercarse al hospital, tanto al laboratorio, o en todo caso, si quieren tener información, al servicio social del hospital. Estamos a disposición de lunes a viernes de 8:00hs. a 14:00hs estamos ahí como para que puedan informarse y saber”.

Un hecho importante que destacaron durante la nota es que todos estos test, son confidenciales y con códigos, es decir no llevan nombres y apellidos. Se manejan con códigos a nivel nacional y no solamente acá en Bragado. Finalmente, Adriana Medina expresó “Como de costumbre, la Secretaría de Salud, acompaña todos estos eventos. Hay que tener en cuenta que el HIV es una enfermedad silenciosa, no es curable, pero pueden tener mejor calidad de vida”.