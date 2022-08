Se realizó la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante

Se trató la postergación del pago de las cuotas del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria.

El pasado viernes por la tarde, la Asamblea de Mayores Contribuyentes sesionó en el recinto del Concejo Deliberante a los efectos de tratar un único punto en el orden del día, el Expediente 169/22, Proyecto de Ordenanza referente al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria. Con la totalidad de los 18 concejales y 12 contribuyentes asambleísta, la sesión inició a las 14:50hs. y se prolongó por tan solo 12 minutos.

El proyecto fue presentado por el concejal del bloque oficialista Fernando Franzoni quien explicó que el proyecto fue remitido por el Departamento Ejecutivo y puesto a consideración de la comisión de Presupuesto y Hacienda, habiendo tenido antecedentes en el año 2.020 cuando este fondo especial por la pandemia fue remitido desde la Provincia de Buenos Aires. El monto era de $21.400.000 y el municipio debían devolver a partir del mes de diciembre del mismo año en 18 cuotas consecutivas y sin intereses, plazo que fue prorrogado para diciembre del 2.021.

En esta línea Franzoni explicó que la Provincia de Buenos Aires accedió a una nueva prórroga en la devolución, iniciando la misma en diciembre de 2022. “Entendemos que este corrimiento de vencimiento y de prórrogas, que no son habituales, se deben a fondos que la provincia recibió del gobierno nacional y que no debía devolver. Estos corrimientos provienen del pedido de los intendentes de la provincia, quienes entienden que este no es un endeudamiento que la provincia debe afrontar con la nación. Como establece la ley Orgánica de las Municipalidades, cualquier endeudamiento que tenga que ver con el municipio y los pagos aprobados a dicha deuda en una sesión de Mayores Contribuyentes”. Finalmente, el edil solicitó el acompañamiento del proyecto ya que “postergar los pagos del municipio en esta deuda es un beneficio para el Municipio”.

El proyecto fue aprobado con los 30 votos positivos de cada uno de los concejales y contribuyentes asambleístas.