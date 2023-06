Sentido homenaje a José Arrigoni en la sesión del Concejo Deliberante

El pasado jueves, tuvo lugar la IV Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, en un día que particularmente había marcado a todos los bragadenses desde las primeras horas de la mañana cuando se conoció la información del fallecimiento de José Ramón Arrigoni. La sesión, que tuvo inicio a las 20:07hs. y se extendió por alrededor de una hora con veinte minutos y que estaba pensada para el tratamiento de un total de 13 expedientes en el orden del día, más cinco que ingresaron por fuera del mismo, se vio alterada en su desarrollo.

HOMENAJE AL EXCOMBATIENTE ARRIGONI

Como era de esperar, ante la conmoción que vive toda la comunidad por la pérdida del vecino y ex combatientes en Malvinas José Arrigoni, la sesión inició con el merecido homenaje. Fueron varios los ediles que realizaron una exposición en el recinto para dejar un mensaje alusivo, entre los mismos se expresaron Gladys Belén, Lilián Labaqui, Guillermina Lhospice, Daniel Disanti, Viviana Morossini, Verónica Tucci y Aldo Expósito.

La primera en hacer uso de la palabra fue la concejal Gladys Belén quien manifestó “Uno que lo ha conocido, yo de mi juventud y toda la vida. Conozco su familia, conozco sus nietos, sus hijos, lamentablemente. El era una persona humilde, a pesar de todas las cosas que había pasado, tanto en lo que le tocó vivir en la guerra de Malvinas, tanto lo que le tocó vivir con su hijito en el accidente que tuvo. El era un luchador, un trabajador y todo mi reconocimiento y siempre va a estar nuestra memoria y mis condolencias a la familia. Se nos fue alguien muy importante para nuestra sociedad que representaba todos los veteranos de Malvinas”.

Seguidamente dirigió sus palabras la concejal Lilian Labaqui, quien manifestó entre sus conceptos “Este hecho nos ha llenado de dolor, porque nos ha dejado un hombre bueno, una afable vecino, un tipo humilde, un padre de familia , un héroe de Malvinas. José Ramón Arrigoni, “Richard” para todos nosotros. Richard se va con el reconocimiento de los bragadenses, con el afecto de sus vecinos, con el respeto de los suyos, como hijo de esta tierra nuestra que lo llevó a las frías aguas del sur cumpliendo el deber de la patria”, su alocución cerró con la lectura de los versos del poeta y escritor Mendocino Juan Carlos Distefano.

Posteriormente hizo uso de la palabra la concejal Guillermina Lhospice quien expresó “Hoy ha sido una mañana, un día muy triste. En lo personal, Richard, realmente un héroe de Malvinas, con un reconocimiento incondicional, muy querido. Me quedo con un sabor amargo y me gustaría acá, compartirlo con todos ustedes, porque realmente no pude cumplir con lo que Richard me pidió. Richard y un grupo de compañeros que tuvimos la oportunidad de juntarnos en mi casa, en tres o cuatro encuentros, ellos vinieron con una idea. La idea que tenían realmente era sumamente importante y ellos anhelaban que eran ser reconocidos ciudadanos ilustres”.

Agregó entrecortando su voz “Lamentablemente no pude llevar a cabo este proyecto que lo preparamos con mucho cariño. Lo preparé muy convencida pensando que realmente en este Honorable Consejo Deliberante íbamos a estar todos de acuerdo y que no iba a tener mucha discusión y que iba a salir rápido, porque realmente era otorgarle este reconocimiento a nuestros Héroes. Hoy la verdad que estoy muy dolida, pero quiero decirle a Richard, a sus compañeros, a su familia, que tienen ganado este reconocimiento de ciudadanos ilustres porque se lo merecen, porque son quienes defendieron nuestra patria, defendieron nuestra soberanía y hoy la sociedad los reconoce con ese afecto y ese amor incondicional. Son ciudadanos ilustres en lo personal, para mí, para mis compañeros del bloque que lo veníamos charlando. Este reconocimiento inmenso para Richard, donde quieras que estés Richard, lo trabajamos, lo luchamos, para nosotros son ciudadanos ilustres vos y tus compañeros”.

Por su parte el concejal Disanti manifestó “Creo que no solo se fue un héroe de Malvinas, se fue un héroe de la vida, un amigo, un padre, un gran vecino señor presidente. Tratemos de recordarlo siempre con honor, creo que sería la forma de devolverle todo lo que hizo. Richard defendiste la patria, ahora te toca descansar. Simplemente muchas gracias”.

Seguidamente hizo uso de la palabra la concejal Viviana Morossini quien se dirigió a los presentes expresando “En concordancia a lo dicho anteriormente, adherir al duelo por la pérdida de Richard Arrigoni, representante de una generación a la cual pertenezco, que fue obligada a enfrentarse a la vida y a la muerte sin ningún tipo de preparación, ni encauce y pudieron sortearlo. Rescato de eso su aprendizaje de la vida, porque todo el resto que ha vivido entre nosotros, se ha dedicado a ser un buen vecino, una persona sin rencores, ha llevado adelante una familia, a la cual quiero darle mi pésame y acompañarlos en el dolor de esta pérdida. Sentir hacia esa generación, un orgullo inconmensurable, porque pensemos si hoy les tocara chicos de 18 años que pasaría, porque eso era la edad que tenían cuando fueron obligados a embarcarse y a presentarse para defender a la patria y lo hicieron y con honores. Que Dios lo tenga en la gloria y pediré pronto resignación a su familia, para aceptar esta pérdida temporaria para los creyentes y puedan seguir el ejemplo, que ha marcado Richard no solo para su familia, sino para todos los que lo conocieron”.

Seguidamente se dirigió a los presentes la concejal Verónica Tucci expresando “Por supuesto que es un día doloroso para todos los bragadenses, para su familia también a quien lógicamente acompaño en este dolor. Además también resaltar que Richard era auxiliar portero de la escuela primaria 5, que hoy ha recibido también un gran golpe con su pérdida. Mis condolencias también para sus compañeros de trabajo y para toda la comunidad educativa de la escuela primaria 5”.

El último edil en hacer uso de la palabra fue el concejal Aldo Expósito quien expresó “Siento la obligación personal moral y también por nuestra representación que tenemos quienes ocupamos una banca en nombre del resto de los vecinos bragadenses, de decirle una vez más, a Richard que ya no está entre nosotros, nuevamente agradecerle todo esa entrega, todo este sufrimiento que ha debido pasar él y su familia a partir de la vida lo encontró y lo condicionó con una guerra que enfrentaron con mucho valor”.

Agregó “Mucha entrega, dispuestos a dar lo máximo que puede dar un ser humano, que es ofrendar la vida por la patria. Por la gracia de Dios, los que creemos en él, pudo volver a reencontrarse con su familia, con sus amigos, con sus vecinos que como yo en aquella plaza, aquel día, lo esperábamos. Si bien siendo chico uno no dimensiona los alcances de la guerra, se convirtió para mí, en lo personal en un superhéroe. Tuve la suerte de decírselo muchas veces, de compartir en muchos momentos, de escuchar sus historias. Eramos la generación que vivimos la historia, de los que escuchamos la historia de la guerra en primera persona, a través de ellos…”

Finalmente concluyó expresando “Hoy nos deja en un día muy particular, el día de su cumpleaños. Así de especial ha sido su vida, que sin duda tenía un cometido y que creo lo cumplió con creces. Así que nuevamente agradecer, acompañar a su familia, a sus amigos, a su mamá Titina, a su esposa, a sus hijos, que seguramente estarán pasando un momento muy duro, Desde esta banca y desde todo este cuerpo los acompañamos en el sentimiento y que se pueda se pueda superar, se pueda transformar ese dolor y que puedan seguir sus vidas dentro de la normalidad”.

Finalmente fue aprobado el decreto correspondiente a la adhesión al duelo por unanimidad cerrando el acto correspondiente con un minuto de silencio.