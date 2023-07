Sergio Broggi: “Si soy intendente mi prioridad serán los empleados municipales, porque ellos son el verdadero equipo de un municipio”

El pre candidato a intendente Sergio Broggi, habló sobre sus prioridades si llega a ser electo intendente de Bragado.

“La planta municipal será mi prioridad, jerarquizar al empleado municipal, dotar a cada sector de los elementos de seguridad, higiene y trabajo necesarios para funcionar en sus tareas, mejorar sus condiciones y sus salarios serán nuestra prioridad”, dijo Sergio Broggi.

“Lo mío no es una cuestión declamativa de campaña, es algo que tiene que ver con lo que pienso y defiendo. La mirada que tengo sobre los trabajadores es una sola, la misma, sea en la función en la que me toque estar, siempre me encontrarán reivindicando las tareas y mejorando las condiciones de trabajo, “ dijo el actual concejal del FDT.

“El mayor equipo humano con que cuenta un intendente, más allá de los que sean funcionarios…es el trabajador municipal. Ellos ponen la cara ante los vecinos todos los días, ellos realizan las tareas…por supuesto con la dirección y la decisión de una gestión de gobierno”, indicó Broggi.

“Nadie puede estar contento y trabajar feliz, dándolo todo si las condiciones no son buenas, si el clima de trabajo es hostil, si solamente los jefes se asoman para llamar la atención…yo seré un intendente que acompañe, que me ponga a la par, porque así es mi mirada, y eso no cambiará jamás”, enfatizó Broggi.

“Achicar la planta de funcionarios y revalorizar y jerarquizar la tarea de los empleados será nuestra primer misión si es que contamos con los votos para llegar al municipio, pero primero nos deben votar en las PASPO”, dijo Sergio Broggi.

“Le pedimos y le contamos a los vecinos que nuestra elección es clave el 13 de agosto, si no ganamos en estas PASO, no tendremos posibilidad de plasmar en realidad la propuesta y estar más cerca de llegar a la municipalidad”, enfatizó el pre candidato de Unión por la Patria.

“No puede ser que algunas áreas tengan horas extras y otras no, porque ahí está la gran diferencia entre los trabajadores…sienten que “hay

privilegiados” y los funcionarios se sienten con “más poder” porque tiene en sus manos la posibilidad de dar una hora extra. No debe ser así, todas las áreas deben tener las mismas posibilidades, por eso, el tema es el salario…y ahí pondremos nuestro mayor esfuerzo”, dijo el actual concejal.

“Mi pensamiento siempre está en los trabajadores, es mi formación y mi esencia, si el clima de trabajo y las condiciones son las óptimas, nadie trabaja con ganas…y esa es mi prioridad y lo será si llego a ser intendente”, dijo Broggi en el final de su charla.