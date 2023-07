Sergio Broggi:“La planificación de la ciudad tiene que ver con destinar recursos para obras con una visión estratégica y pensando en grande”

“El Deporte y la Cultura deben ser consideradas áreas estratégicas en un proyecto serio de gobierno. Las actividades comunes, recreativo-formativas, no deben ser un compilado de acciones realizadas por otros, y que el estado acompañe…debe haber también promoción e ideas propias del gobierno. Eso es tener un proyecto, lo “otro” se llama “acompañamiento”, manifestó Sergio Broggi, pre candidato a intendente por Unión por la Patria en Bragado.

Broggi se refirió puntualmente a la erogación presupuestaria para la pista de skate , que por estos días ha promocionado la actual gestión. Sobre eso dijo: “ los 50 millones de pesos que costará a los bragadenses la obra de Skate park, que tiene que ver con el deporte, pero para un grupo puntual de jóvenes que lo practican, es una decisión del intendente”, expresó Sergio Broggi.

“ Nosotros creemos que hubiera sido importante, y lógico, que el intendente termine una obra que él mismo pensó cuando era director de deportes, el polideportivo, que en todo caso, si se concluyera, generaría un espacio multidisciplinario que podrán utilizar muchos más jóvenes en la ciudad”, indicó el actual concejal.

“El polideportivo no ha tenido inversión, es algo que está ahí, como la obra que nunca terminará Vicente…por eso hablamos de NO planificación. Si al menos hubieran dirigido estos 50 millones en avanzar, también le dejarían a los bragadenses un espacio amplio…un espacio que podría hasta ser usado por los jóvenes cada año para su tan merecida fiesta de egreso”, dijo Sergio Broggi.

“Sin embargo aquí están claras las prioridades de esta gestión…Para Gatica no es prioridad la salud, no es prioridad la obra pública, no es prioridad la juventud, no se planifica el deporte y la cultura…consideramos que es necesario trazar prioridades, ordenar y pensar la ciudad, y es lo que queremos proponer con nuestro proyecto a los ciudadanos”, dijo Sergio Broggi, pre candidato a intendente de Bragado.

“Si los vecinos nos acompañan y nos dan su voto en las PASO, estaremos más cerca de hacer realidad un proyecto de ciudad amplio, planificado, inclusivo y concreto. No podemos seguir escuchando palabras que no se sostienen en acciones…por eso trabajaremos en estos días por dar a conocer cada eje de nuestra propuesta para que Bragado sea AHORA “, dijo Broggi en el final.