Tras los disturbios en Parque Norte la UATRE adelanta las elecciones

Néstor Coria y Sergio Páez, representantes del gremio en Bragado, analizaron los hechos de esta semana. Ambos destacaron que las elecciones marcarán un antes y un después en la entidad gremial, fortalecerán a Voytenco y desterrarán a los violentos.

Durante esta semana, el día lunes 12, se desarrolló el Congreso Extraordinario de la UATRE en Parque Norte, ciudad de Buenos Aires, del cual estuvieron participando 572 congresales nacionales, entre los que estuvieron presentes representantes de la seccional correspondiente a nuestra ciudad. El mismo fue noticia nacional, debido a que, durante su desarrollo, un grupo vinculado a un sector interno, buscó generar conflicto e interrumpir su desarrollo.

Néstor Coria Secretario General de la UATRE Bragado, se refirió a la realización del mismo expresando “Muchos compañeros que vinieron de lo ancho y largo de nuestro país, algunos viajando hasta dos días para llegar. Era un encuentro muy esperado este congreso anual, sobre todo en este caso tan particular donde se seccionó seleccionando el adelanto de las elecciones del gremio, lo cual fue confirmado”.

LOS DISTURBIOS DURANTE EL CONGRESO

Por su parte Sergio Páez, quien es el Secretario Adjunto de la UATRE Bragado y otro de los congresales de nuestra ciudad se refirió a los conflictos expresando “Este no fue un congreso normal, ya que todos los congresales de todo el país hemos sufrido de una patota… Ha sido muy trágico para todos nosotros. José Voytenco, que es nuestro Secretario General a nivel nacional, quiere hacer un gremio federal e inclusivo y parece que a ellos les molesta mucho”.

Páez afirmó entonces “hemos sufrido los compañeros, pero sobre todo las compañeras la agresión. Hay videos de como entraron a lo barra brava y la verdad que es lamentable. Cuando uno no está de acuerdo con una conducción nacional, debe someterse a la voluntad de la mayoría. Por eso el compañero Néstor, el secretariado adelantó las elecciones para el 21 de diciembre. Hoy el Secretariado les ha dado elecciones para que participen todos democráticamente en el Chaco. Ellos vienen acusando en las redes sociales y nosotros estamos dando la cara permanentemente de qué lado estamos, acompañando las conducciones en vida de ‘Momo’ Venegas, de Ramón Ayala y hoy la conducción de José Voytenco y todo su secretariado”.

Agregó: “El 21 de diciembre será un antes y un después para nosotros. No es como dicen ellos el que gana conduce y el que pierde acompaña, no. El que gana conduce y el que pierde se tendrá que ir a la casa porque lamentablemente, esta gente que le hace tanto daño a nuestro gremio, que descuidan nuestra gente, que se adueñaron y robaron nuestra obra social, no pueden seguir. En Bragado y en todo el país, nosotros no tenemos convenios y los afiliados no tienen una cobertura ni siquiera por una aspirina. Es lamentable y eso debemos decirlo siempre”.

Expresó entonces: “Nosotros, quienes tenemos responsabilidad gremial y luchamos por los trabajadores y la dignificación de estos, cuando tenemos esta gente que se ha dedicado hacer disturbios, a atacar y patotear compañeros, no lo podemos permitir. El 21 de diciembre, será un antes y u después para depurar a todos estos delincuentes de nuestro gremio”.

LA MIRADA DEL SECRETARIO GENERAL DE BRAGADO

Por último, Néstor Coria explicó que el adelanto de las elecciones no fue una decisión del secretariado nacional, sino del conjunto de los congresales. “Es el conjunto de congresales quienes hemos decidido que esto suceda, constituyendo una comisión para darle el marco legal que corresponde. Además, estaba el delegado judicial como veedor dentro del congreso, verificando que todo se realizase como corresponde, como así también había representantes de la CGT y otros invitados especiales. También, se encontraba el escribano público que realizó actas de todo lo ocurrido, incluso lo que hicieron estos vándalos”.

Agregó “nos sentimos avergonzados de que un dirigente, el subdelegado de la zona norte de Pergamino Eduardo Ponce, se lo ve claramente en un video como arroja una silla contra u personal femenino de seguridad. Eso está muy lejos del sentimiento de nuestra organización y del compañero Voytenco que está luchando por un gremio inclusivo y federal. Debemos terminar con el sectarismo de unos pocos para vernos integrados todos juntos en este proyecto. Sabemos muy bien que acá se juegan otras cosas e intereses que no son los del gremio UATRE”.

Finalmente, Coria manifestó “el 21 de diciembre se va a definir todo y la UATRE tendrá, sin lugar a duda, un antes y un después, con un Secretariado auténticamente federal, con un compañero Voytenco con la posibilidad de hacer todas las modificaciones y seguir desarrollando el gremio, a pesar de estos patoteros que eran minoría en el congreso y que con hechos de violencia intentaron anularlo. Por suerte hemos tenido un gran compañero como es Voytenco que ha estado a la altura de las circunstancias conteniéndolos”.