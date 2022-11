UATRE Bragado apoya la candidatura de José Voytenco a Secretario General Nacional

El congreso tendrá lugar en Bahía Blanca el 21 de diciembre con la asistencia de 522 congresales. En otro marco, Néstor Coria respondió ante las versiones de la candidatura a Intendente de Alexis Camús.

El gremio UATRE se encuentra atravesando a nivel nacional un proceso eleccionario a los efectos de definir la conducción de la entidad gremial para los próximos años. A tal fin, la fecha clave será el 21 de diciembre, donde en la ciudad de Bahía Blanca, un total de 522 congresales, se reunirán para manifestar la voluntad de los trabajadores entre las dos listas que se presentan como alternativa. En este sentido la seccional N°403 de UATRE, la cual abarca a Bragado y 25 de Mayo ha expresado su voluntad de acompañar la lista verde Agrupación Eva Perón, la cual lleva como candidato a Secretario General Nacional a José Voytenco. Para conocer detalles de como se desarrolla este proceso dialogamos con los representantes locales de la seccional.

Néstor Coria, Secretario General de UATRE Bragado 25 de Mayo expresó “queremos contarles lo que va a significar todo este proceso de la lucha electoral, donde con absoluta certeza podemos decir, porque ya lo dice el país, de que José Voytenco va a obtener más de 400 votos. Incluso se dice a nivel país, que nuestros adversarios no lograrían ni siquiera ocupar la minoría, cosa que nos pones muy contentos. Ese es el trabajo de Voytenco, quien ha tenido que soportar varios frentes de tormenta desde que asumió la conducción nacional después de la muerte de Ramón Ayala”.

Agregó “Hoy nos toca a nosotros acompañarlo porque, a lo largo y ancho del país, los congresales de UATRE han decidido que así sea, es el hombre que eligió Ramón Ayala en su momento. Nosotros tenemos plena convicción y estamos absolutamente seguro de que los trabajadores y las trabajadoras rurales, los congresales de la UATRE van a dar un voto positivo, definitorio, en las elecciones del 21 de diciembre en la ciudad de bahía Blanca. A lo largo y ancho del país, del norte al sur, del este al oeste los congresales de la UATRE a nivel país van a decir claramente quienes tiene que conducir los destinos de nuestra organización gremial y de nuestra obra social OSPRERA y sin ninguna duda, ese es el compañero Voytenco”.

Coria se encontraba acompañado por Sebastián Vivas quien está trabajando activamente en UATRE y que fue un congresal de la entidad gremial, como así también por el Secretario Adjunto de la seccional Sergio Páez. Precisamente Páez se refirió a las elecciones gremiales que se aproximan expresando “Nosotros no solamente acompañamos a José, acompañamos el proyecto. Un proyecto que lo ha dicho siempre nuestro secretario general a nivel nacional, es un proyecto de federal e inclusivo. Nosotros desde la seccional 403 siempre tuvimos desde el minuto cero”.

Páez explicó entonces “Hay que hacer hincapié en un antes y un después, donde hoy la lista opositora que conduce que precandidato a querer ser secretario general que Pablo Anzaloni, son ellos los que estamos manejando hoy en la obra social y la verdad que, en todo el país, lamentablemente, ellos se han tirado con la salud de los trabajadores. Hemos tenido corte y lo seguimos teniendo, han cortado los convenios de la salud y la verdad que eso es lamentable. Cuando ellos dicen que ellos luchan por los trabajadores rural y estimadores es todo un verso. Es lamentable que no han aprendido nada de sus dirigentes en su momento de Jerónimo Venegas y también de Ramón Ayala. Lo único que han implementado, en lo personal, es el dinero y se han hecho ricos todos”.

Sergio Páez enfatizó entonces: “Hay que ser muy duro y hay que decirlo, para que el trabajador esté tranquilo en su conciencia que el proyecto de José Voytenco quiere hacer un gremio federal e inclusivo para todos los trabajadores. En ese camino vamos a estar nosotros, hasta el 21 de diciembre en Bahía Blanca, donde vamos reafirmar con los votos de los congresales la conducción firmemente de nuestro compañero José Voytenco”.

El Secretario Adjunto de UATRE expresó que la oposición se encuentra trabajando en una campaña sucia “Ellos trabajan mucho pegándole a todos nuestros dirigentes en las redes sociales. Pero eso no nos importa a nosotros. Nosotros siempre estuvimos convencidos que este es el camino, el camino que quiere José. Hay que trabajar mucho, hay que estar al lado de los trabajadores y es desde ahí, de dónde vengo yo y se cómo piensan los trabajadores. Este es el camino que tenemos que seguir adelante”.

Por su parte Sebastián Vivas se refirió al proceso electoral que atraviesa el gremio comentando “Vamos reafirmar que vamos a estar presentes en ese congreso eleccionario donde José Voytenco saldrá victorioso y seguirá siendo el Secretario General de todos los trabajadores rurales de nuestro país”.

LA CANDIDATURA DE ALEXIS CAMUS A LA INTENDENCIA

Consultado sobre las versiones que circulan sobre una posible candidatura a Intendente de Alexis Camús, Néstor Coria respondió “No voy a decir más que lo que corresponde. La verdad que Alexis Camús lo trato muy a menudo, ha venido a muchas actividades nuestras como han venido otros integrantes de la coalición de gobierno a participar de las actividades de nuestro partido Bragado con Fe. La verdad que él siempre ha manifestado ser un hombre soldado del intendente Vicente Gatica, acompañando su causa. Es parte de esa fuerza política Unidos por Bragado”.

Agregó “De nuestra parte sería el despropósito señalar quién tiene que ser el candidato de Unidos por Bragado. Eso lo tiene que decir el intendente que es el presidente de esa fuerza política. Por el otro lado, parecería que hay un comité de campaña impulsando la candidatura de Alexis Camus, pero él me lo ha dicho que él no quiere ser intendente y de que va hacer siempre las determinaciones y las resoluciones que se toman dentro de su espacio Unidos por Bragado con su presidente el intendente Vicente Gatica”

Finalmente manifestó “Así que nosotros, desde ese punto de vista, no podemos decir más que eso. No es candidato porque ha decidido no ser candidato. Que haya algunos que tengan muchas ganas que lo sea, es otro tema. Que se arme un comité de campaña sin candidato también es bastante complicado, difícil”.