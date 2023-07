Varietren presenta ‘El Pequeño Festivalito de Vacaciones de Invierno’

Una propuesta teatral con tres obras en escena para los niños y toda la familia. Lucía González nos ofreció detalles de esta presentación que tendrá lugar en el Centro Cultural Florencio Constantino.

Inician las vacaciones de invierno y contar con una propuesta para las niñas y niños de nuestra ciudad comienza a ser tema de conversación de las familias. Por eso la propuesta de Varietren resulta muy atractiva, por su contenido cultural, por su posibilidad de accesibilidad económica y porque está orientada a toda la familia como público.

Varietrén se presenta ‘El Pequeño Festivalito de Vacaciones de Invierno’ en la Sala Dómine del Centro Cultural Florencio Constantino, con tres obras teatrales que tendrán lugar los días 15, 16 y 22 de julio, a las 16:00hs., siendo todos estos espectáculos a la gorra con la intención que toda la gente que lo desea pueda asistir.

EL PEQUEÑO FESTIVALITO

Lucía González, integrante de Varietrén se refirió a la propuesta que presentan expresando “Armamos ‘El Pequeño Festivalito de Vacaciones de Invierno’, lo armamos desde Varietren con Ismael Moragas que se encarga de la producción técnica, yo me encargo de todo lo comunicacional. Vamos a hacer tres funciones, dos espectáculos unipersonales, que uno lo hace Ismael y otro lo hago yo, que son de autoría propia, que hace mucho tiempo no los hacemos en la ciudad. Siempre nos trasladamos en vacaciones de invierno, pero esta vez decidimos quedarnos”.

Agregó “Invitamos a una amiga que es titiritera, que hace teatro de objetos y clown, que hace una obra hermosa, así que vamos a hacer tres funciones, sábado y domingo de este fin de semana 15 y 16 de julio y sábado 22 el sábado intermedio de las vacaciones. Son a las 16 horas y a la gorra, la idea de que sea la gorra es que todo el mundo pueda ir. La idea es que sea accesible y que las personas puedan ir y ver”.

Lucía comentó que las funciones se desarrollarán en la Sala Dómine, la cual es proporcionada por la Municipalidad de Bragado. “La municipalidad nos la facilita y nos la presta sin costo, que eso la verdad que es una ayuda”, afirmó. La artista también comentó que no tienen sponsor y explicó “Esta vez no quisimos molestar a los mismos de siempre, pero a veces cuando invitamos a alguien de afuera los necesitamos. Esta vez lo hacemos nosotros, presentamos ‘¿Sopa de qué?’, que es un unipersonal que escribí yo y que actúo, canto, hago todo yo”.

Informó también que “Ismael hace ‘Cucu pajarito de madera’, que es una obra de títeres muy bonita, también de su autoría que la hizo hace muchos años y que tiene mucha recorrida en festivales. Después viene Alejandra hacer ‘La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón’, así se llama la obra, que es de García Lorca, está toda escrita en verso, así que es una belleza y ella usa objetos, títeres y hace clown, es una gran directora, es una gran actriz, es titiritera, así que es un espectáculo bonito”.

Sobre esta última obra Lucía González expresó “Es una belleza. No sé si ustedes sabían que García Lorca fue actor, no solo fue actor, sino que tuvo una compañía de teatro y de títeres y él andaba y hacía funciones para los obreros. Bueno por algo también le costó la vida ¿no?, su posición política. Pero también anduvo con compañías de títeres y tiene obras escritas y entre ellas, está esta. Es muy lindo también para que los niños conozcan estos textos clásicos”.

Lucía retomó sus palabras para afirmar “’Cucú, pajarito de madera’ es una obra que es muy hermosa. Es la historia de un señor que tiene un reloj cucú y cuestiones con relativas al tiempo, a la vida, es muy poética, la historia y el texto son muy bellos también y lo creó Ismael. Son obras que llevaron muchísimo laburo, años, años de realización y donde participaron escenógrafos, directores, hay un montón detrás. Mi obra hasta vestuarista tiene, es de acá, de Bragado, Joana Liad. Hay mucho laburo detrás de una obra, aunque haya un solo actor”.

EL VINCULO DEL ARTISTA Y EL PUBLICO

Consultada sobre que le ocurre a ella cuando presenta sus obras y el público reacciona a estas, Lucía González expresó “Mi obra, La Sopa, tiene la particularidad de que no está pensada como un espectáculo, sino como un suceso cultural y el público tiene mucha participación. En La Sopa, el personaje que es Margarita, que cuenta la historia hace una sopa y los ingredientes la sopa los pone al público, con lo cual, estoy totalmente sujeta a lo que sucede con el público”.

Agregó: “En general es muy hermoso lo que sucede. A mí me cuesta mucho hacerla la obra, cinco minutos antes salía de escena me pregunto ¿pero yo que estoy haciendo acá? ¿Qué necesidad tengo? Yo podía estar en mi casa, en pantufla, tomando mate. Es un arojo, es como una especie de salto que uno hace, no sé, es arriesgado también”.

Lucía relató entonces “He estado en muchos lugares muy diversos, distintos lugares del país, las localidades rurales y pequeñas son las que más me gustan. También he hecho la función en grandes ciudades y la verdad que la receptividad es buenísima. Para mí es un esfuerzo enorme, la verdad que es como una apuesta, es algo que yo lo hago porque no lo puedo dejar de hacer, no es algo que lo hago porque sencillamente lo disfruto. Es complejo el asunto”.

EL MOTOR DE LA ARTISTAS

Al consultarla respecto a si es la adrenalina el motor interno que la lleva a estar sobre el escenario, Lucía González respondió “No sé, la verdad que no, me lo pregunto todo el tiempo y realmente es una pregunta que no la puedo contestar. También es cierto que yo tengo dos apellidos, unos González y otros Podestá y los Podestá, la familia de mi abuelo materno, son los creadores del Circo Criollo. Yo también podría pensar que es algo que lo traigo conmigo”.

Agregó “Es muy lúdica la obra, en el momento una vez que estoy ahí, disfruto, en general es muy lindo compartir con las personas. Pero lo que pasa en cada evento es totalmente diferente, una apuesta, un arrojarse. No se nunca si es la adrenalina, porque la verdad que no está bueno sentir cuiqui, como uno le dirían en criollo”.

Al finalizar la nota, Lucía expresó “Trabajamos muchos en las obras, uno gestiona subsidios, otro paga el trabajo, todo lo que tiene que ver con la industria cultural, que no se ve y que sería importante para una comunidad como Bragado, pensar la industria cultural, como una posibilidad de desarrollo. Son industrias sin humo, muy amigables, mueven cosas muy bonitas. No es lo mismo un pueblo donde hay un desarrollo cultural, que donde no lo hay. Donde hay poetas, que donde no los hay, donde hay artista que donde no lo hay. Es algo que lo tenemos que empezar a pensar, incluso ahora que estamos en época de campañas, está muy poco en agenda el tema de la cultura”.