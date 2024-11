Vialidad comunicó a los intendentes que el Estado no financiara la autopista ruta 5

En un encuentro convocado por Vicente Gatica, director Nacional de Vialidad, se reunieron en las últimas horas diversos intendentes de la región junto a Víctor Farre, gerente Ejecutivo de Obras de Vialidad Nacional, para abordar el estado y los planes futuros de la Autovía de la Ruta Nacional N° 5.

En diálogo exclusivo, Sergio Brenghi dijo: «el ingeniero Farré nos explicó que existen posibilidades concretas de concluir el tramo Mercedes – Suipacha. Con respecto al avance, el gobierno tiene previsto cambiar de empresa concesionaria a una particular, pero no está previsto que se convierta en autovía. Nosotros los intendentes coincidimos en reunirnos sin interesar los colores políticos para que esa licitación se concluya en la construcción de la autovía. Creemos que somos una zona muy rica que aporta y la salida de esa producción se tiene que dar de forma segura para ampliar nuestro proyecto productivo. No tendríamos que pagar también nosotros la autovía después de todo lo que pagamos en impuestos y contribuciones de los cuales en este último año no ha vuelto absolutamente nada».

Avances proyectados y licitación en puerta

El ingeniero Farre adelantó que la intención de Vialidad Nacional es seguir avanzando con la Autovía, pero los plazos y el modelo de financiamiento son aún inciertos. Según se informó, en los próximos meses se llamará a licitación para concesionar el tramo de la Ruta 5 que se extiende hasta Santa Rosa, La Pampa. Inicialmente se había comunicado que la licitación sería «a total riesgo empresario», esta modalidad parece confirmar que el Estado no destinará recursos directos para completar el proyecto.

La falta de financiamiento público para esta obra estratégica ha generado inquietud entre las autoridades municipales y la población, dado el impacto directo que tiene la seguridad vial en la región.

Una ruta peligrosa: índices alarmantes de accidentes

La Ruta Nacional N° 5 es una de las más transitadas en la región central del país y conecta el área metropolitana con provincias como La Pampa. Sin embargo, también se encuentra entre las rutas con mayor cantidad de accidentes viales. Según datos de organismos especializados, entre 2020 y 2023 se registraron más de 300 accidentes graves en esta ruta, con un saldo de al menos 150 víctimas fatales y cientos de heridos.

Las causas más frecuentes incluyen el exceso de velocidad, maniobras de adelantamiento peligrosas y la falta de infraestructura adecuada, como carriles de sobrepaso y separación física entre sentidos de circulación. La construcción de la Autovía, que incluye estos elementos, es una necesidad urgente para reducir estos índices y garantizar una mayor seguridad vial.

Preocupación y expectativas

Los intendentes destacaron la importancia de priorizar el avance de la Autovía como una medida esencial no solo para mejorar la conectividad regional, sino también para reducir la siniestralidad. Además, manifestaron su preocupación por la falta de certezas en torno al financiamiento de la obra y las implicancias que esto podría tener para los usuarios, especialmente en términos de costos adicionales si se implementan sistemas de peaje.

La reunión dejó en claro la necesidad de seguir trabajando de manera conjunta entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales para garantizar que la Autovía de la Ruta 5 sea una realidad en el corto plazo, resguardando la seguridad y el bienestar de los habitantes de la región.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando que las promesas de avance se traduzcan en hechos concretos y en una ruta más segura para todos.