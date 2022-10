Bragado Club Campeón en Pelota Paleta

En la tarde del día sábado, en las instalaciones de Bragado Club, se disputó la tercera fecha del Torneo Clausura 2022 de la Federación de Pelota Paleta de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente a la Categoría Cuarta Noroeste. La competencia nucleó a ocho equipos correspondientes a tres ciudades de la región, Mercedes que participó con tres equipos, Chivicoy que lo hizo con dos y los locales que lograron conformar tres conjuntos; Bragado Club A integrado por Benítez y Sosa, Bragado Club B conformado por Amali y Gensi, Bragado Club C compuesto por Molina y Doffo.

Los equipos se enfrentaron en un todos contra todos divididos en dos zonas, para conformar así los cuatro conjuntos que alcanzarían la etapa de semifinales y definición de la fecha.

RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES Y LA FINAL

Tras la eliminación de cuatro equipos, quedarían conformadas las dos llaves que darían paso a la final. La primera de ellas se disputaría entre dos equipos de la ciudad de Mercedes, “A” y “B” respectivamente, donde los segundos lograron imponerse en dos sets (7-12 y 8-12) y ganar el pase a la final.

La otra llave enfrentaría a dos conjuntos locales, Bragado Club A (Benítez y Sosa) y Bragado Club C (Molina y Doffo), en un disputado encuentro que se definiría en el Tie Break. El primer set quedaría en manos de Bragado Club C, imponiéndose por 12 puntos a 8. En el segundo Bragado Club A lograría levantar puntaje y colocarse arriba en el marcador por 12 tantos contra 7. El Tie Break colocaría el resultado final, de 4 a 7 tantos, arriba a Bragado Club C, otorgándole el acceso a la final.

El último encuentro enfrentaba así a Mecedes B, integrado por la pareja Agosti Sartorelli y al equipo local Bragado Club C, conformado por Molina y Doffo. En un duro primer set, la visita logró llevarse el primer resultado a favor imponiéndose por una ajustada diferencia de 12 a 10 puntos. Desde ese momento, los locales comenzaron a remontar el partido, con la necesidad de no poder ceder un punto más y frente a un rival que se presentaba difícil de doblegar. Sin embargo, Bragado Club logró hacerse fuerte en el segundo set y ganarlo por 12 a 8 puntos. Llegaría entonces el Tie Break, pero con la confianza reanudada y el empuje obtenido por el set anterior, los locales lograron marcar la diferencia, quedándose con el mismo por un resultado de 7 a 4 tantos, que les permitieron quedarse con la fecha y consagrarse campeones.