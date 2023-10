Celebrando el aniversario de Bragado con la expresión artística de Balbis y Buffone

En conmemoración al 170° aniversario del Partido de Bragado, se inauguró una impresionante muestra colectiva que combina la creatividad de dos talentosas artistas locales, Graciela Balbis y Valeria Buffone. Bajo los títulos «Fragmentos» y «Principio», las obras ya están disponibles al público en la Sala de Exposiciones del Teatro Constantino.

El martes por la tarde, Bragado se vistió de arte y celebración con la apertura de la exposición «Fragmentos» y «Principio», una iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura del municipio en honor al 170° aniversario de la ciudad.

La primera artista, Valeria Buffone, no solo es profesora de Diseño y Diseñadora de Comunicación Visual, sino también una apasionada del collage. Para ella, este método es una forma de expresar estados de ánimo y catarsis inconscientes. Cada obra es el resultado de sus manos creativas en acción, y ofrece un vistazo único a su universo artístico.

Por otro lado, Graciela Balbis, una artista emergente con un enfoque multifacético, utiliza diversas técnicas, como lápices, pintura, fotografía y carbonilla, para dar vida a su obra «Fragmentos». En cada creación, Balbis busca reflejar la feminidad y la esencia de la mujer, lo que añade una dimensión especial a la exposición.

La exposición «Fragmentos» y «Principio» permanecerá abierta al público hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 8 a 20 horas. Una oportunidad única para sumergirse en el arte y celebrar el aniversario de Bragado en compañía de estas talentosas artistas locales.

Durante la inauguración de la muestra, Valeria Buffone compartió sus pensamientos y emociones en relación a su obra y su viaje personal como artista. Expresó: «Cada collage es un viaje y cada uno de ellos es parte de mí. Acá van a ver mi primera obra del 2016. Cuando buscaba algo que me ayudara, me arreglé un poco, me saqué de mi peor momento. Inconscientemente o no, la llamé ‘Primeros pasos’. Y haciendo, recortando y pegando, empecé a ensamblar y juntar mis pedazos, y con cada obra comencé a sanar.»

Por su parte, Graciela Balbis agregó: «Me siento identificada con la mujer, con la feminidad. No hay otra cosa hasta el momento. Lo que sí voy cambiando son las técnicas. Me gusta mucho el collage también, porque con el collage puedo expresar y a la vez aplacar la ansiedad. Siempre utilizo mucho el carbón, la carbonilla, los acrílicos. Siempre estoy poniendo, quitando cosas y casi nunca estoy conforme.»

Ambas artistas agradecieron a la Directora de Cultura, Malena Católica, por brindarles esta valiosa oportunidad. También expresaron su gratitud hacia Silvia Sosa, quien contribuyó significativamente a la exposición.

Esta muestra colectiva no solo enriquece la vida cultural de Bragado sino que también sirve como un hermoso regalo de aniversario para la comunidad, celebrando el talento y la creatividad local.