Lucrecia Sequeiro: Embajadora de la Fiesta del Caballo y Orgullo de 25 de Mayo

Lucrecia Sequeiro, una joven de 21 años de 25 de Mayo, fue elegida como la nueva Embajadora de la Fiesta del Caballo de Bragado. En una emotiva coronación en el escenario principal, Lucrecia se convirtió en la representante de las Fiestas Populares de la región. Conozcamos más sobre esta talentosa embajadora y su emocionante experiencia.

El pasado año, Lucrecia Sequeiro ya había dejado su huella al ser nombrada Embajadora de la Fiesta de la Tradición en Bragado, y este año ha logrado otro logro notable al ser coronada como Embajadora de la Fiesta del Caballo. Estudiante de Psicopedagogía y en su segundo año en el Instituto de Formación Docente y Técnica, Lucrecia ha demostrado su dedicación y compromiso para llegar a donde está.

En preparación para su papel como Embajadora, Lucrecia nos cuenta: «Estuve estudiando mucho, leyendo, buscando por todos lados, mirando videos. Me preparé también caminando, saludando, contándole a mi familia y a otros, como para practicar y ver cómo me salía. La verdad es que me preparé mucho, estudié bastante para llegar a la fiesta. Me estudié toda la historia de Bragado, la historia de lo que es la Fiesta Nacional del Caballo, lo de la comisión, un montón de cosas que creo que me sumaron y me ayudaron bastante».

La noche de la elección, Lucrecia confiesa que se sintió ansiosa y nerviosa, pero a medida que avanzaba la jornada, logró disfrutarla en compañía de amigos y familiares. La emoción y la alegría que compartió con quienes la rodean hicieron que el momento se sintiera especial.

Con su elección como Embajadora de la Fiesta del Caballo, Lucrecia llevará la representación de Bragado a otras festividades y lugares, y siente que es una oportunidad única para conocer nuevas personas y crear vínculos significativos. «Gente que hoy forma parte de mis amistades o familias de las chicas también que siempre están con un mensajito apoyándote, felicitando, mandándote fuerzas, y eso es lo más lindo que una se lleva».

Lucrecia expresó su agradecimiento a la comisión de la fiesta, a Sol García por su ayuda, y a Fiestas Populares, una organización que promueve el papel de embajadores y embajadoras en las festividades locales.

La elección de Lucrecia Sequeiro como Embajadora de la Fiesta del Caballo es un logro que la llena de orgullo, y que sin duda es un reconocimiento a su dedicación y pasión por la celebración de Bragado. Con un futuro lleno de experiencias emocionantes, Lucrecia se convierte en una embajadora ejemplar para la comunidad.