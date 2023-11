Celina Sburlatti defiende legado de Raúl Alfonsín y cuestiona negativa del Concejo Deliberante

Celina Sburlatti, había solicitado la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante para expresar su repudio a los recientes dichos del candidato a la Presidencia de la Nación, Javier Milei, sobre el fallecido expresidente Raúl Alfonsín. El comunicado, emitido en su calidad de militante alfonsinista y defensora de la democracia, busca condenar las descalificaciones contra el padre de la democracia argentina. Sburlatti comparte la respuesta de los concejales locales y lamenta la negativa a su pedido, alegando que minimizaron los agravios argumentando que «no se trataba de un hecho local».

El comunicado Completo:

Días atrás solicité, como vecina de la ciudad de Bragado, la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante para repudiar los dichos del candidato a Presidente de la Nación Javier Milei sobre el padre de la democracia, Raúl Alfonsín.

Lo hice como militante alfonsinista, pero sobre todo como alguien que respeta profundamente la democracia. Esa por la que luchó Alfonsín, junto a millones de argentinos y argentinas, que lo entendimos y adoptamos sus ideas como una forma de vida.



Ante el silencio de quienes tienen circunstancialmente representación partidaria y aquellos que por la voluntad popular ocupan cargos públicos, es que solicité hacer un descargo en nombre de todos y todas quienes nos sentimos dolidos por tan aberrantes descalificaciones para con Alfonsín.



Comparto la respuesta de los concejales de nuestra ciudad para que todos los bragadenses sepamos el motivo por el que denegaron mi pedido. Minimizaron tales agravios al padre de la democracia por “no tratarse de un hecho local”, como si la figura de Alfonsín, la recuperación democrática, el respeto por los derechos y las libertades recuperadas aquel 30 de octubre de 1983 no nos sean propios. Sin dejar pasar que desde alguno de los bloques radicales (o ex radicales) adujeron también que denegaron mi pedido “porque yo no era más radical”, cosa que no es cierta y como si defender valores, derechos y libertades sea una exclusividad de nuestro centenario partido.



Ante tal disparate de un cuerpo que nos debería representar, es que expongo el propósito del pedido de Banca Ciudadana. Creí que dicho repudio debía hacerse en el lugar donde se debaten aquellas cuestiones que nos trascienden a todos y donde debería priorizarse el diálogo, el consenso y sobre todo la no descalificación a la hora de hacer política. Los bragadenses somos parte de esa sociedad que luchó, desde nuestro pequeño espacio, para aquel restablecimiento democrático. Y eso no se tuvo en cuenta.



Entender lo que nos pasó para comprender lo que nos pasa, dice Felipe Pigna. El cuidado de la buena memoria solo nos hará tratar de no repetir errores ni volver al pasado, seguir en la construcción de ese país justo, igualitario y libre ,que tanto deseamos quienes vivimos y queremos seguir viviendo en él.



Raúl Alfonsín fue una persona de bien. Recibió un país en ruinas, tanto desde lo económico como lo político y en términos de convivencia social. Y ante esa herencia nos llamó a todos porque desde siempre entendió que solo no podía, que nos necesitaba unidos.



Nos dejó inmensos logros, algunos de ellos, las leyes de Divorcio y Patria Potestad Compartida, como primer logro de derecho femenino, y otras tantas que no llegaron a un final feliz, como la democratización sindical y genéricos de medicamentos. Logró la regularización de las universidades, nacionales, públicas, gratuitas. En Política de DDHH, la creación de la CONADEP, el reconocimientos de los 30.000 desaparecidos y miles de exiliados y el recordado Juicio a las Juntas, resaltado por el mundo entero. Dio origen al MERCOSUR: Alfonsín, Sanguinetti y Tancredo Neves primero y Sarney después, como modo de revitalizar y reconciliar a los pueblos hermanos pensando en una economía

de bloque. El Tratado de paz con Chile y el reposicionamiento de las relaciones exteriores, incluyendo el discurso de Raúl Alfonsín frente a Reagan en los EEUU, hablando de igual a igual entre dos presidentes elegidos por el pueblo. El Plan de alfabetización y el Congreso pedagógico. La Caja PAN, como emblema de una política social de estado presente.



Esas son algunas de esas ideas que logró llevar a la práctica y que hoy nos permiten tener un país de avanzada en leyes. Un país que nunca se conforma y va por más conquistas que generen nuevos derechos.



Como decía Alfonsín “debemos garantizar democracia con poder. El poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinción de radicales, liberales o peronistas.¨



Todos y todas quienes hoy hacemos política y quienes la hemos hecho en los últimos 40 años, somos hijos e hijas de esta democracia, y con nuestra presencia en las listas la hemos convalidado como sistema. Sistema que podemos mejorar, pero sin ningún lugar a dudas, el único posible. Pero la democracia no es solo elegir y ser elegido, no es solo la libertad. Esta democracia aún tiene una deuda: la de la pobreza, la de la igualdad de oportunidades, la de profundizar la educación pública, gratuita y de calidad, la de la redistribución de la riqueza.



No se puede lograr que una Nación crezca y se desarrolle cuando, a través de la prepotencia y la violencia, destruimos un día lo que hemos hecho el día anterior.

Diálogo, compresión, empatía, solidaridad son las palabras y los gestos que deben primar en la política.

Celina Sburlatti