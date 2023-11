Torneo Clausura 2023 de Pelota Paleta: Bragado Club B brilla en la gran final

El Torneo Clausura 2023 de Pelota Paleta ha llegado a su apasionante final, y en la categoría Sexta Noroeste – Oeste, el Bragado Club B se consagró campeón en un emocionante enfrentamiento. La competición, que mantuvo en vilo a los amantes de este deporte, se llevó a cabo en la sede del Bragado Club el pasado sábado, con equipos de diversas localidades compitiendo por el codiciado título.

El torneo comenzó con la distribución de los equipos en dos zonas para las semifinales. En la Zona 1, equipos como Bragado Club B (integrado por Giménez Fernando, Bianco Emanuel y Kelly Tomaz), Atlético Sarmiento A, Empleados de Comercio Bolívar A y Atlético Pehuajó A compitieron ferozmente. Mientras tanto, en la Zona 2, los equipos Progreso Trenque Lauquen C, U. Dep. Henderson C, Bragado Club A (con Nicoletti Santiago, Tomacelli Pablo y Avena Sergio) y Bragado Club C (compuesto por Tomaselli Matías, Gastaldi Miguel y Calandro Lucas) se enfrentaron en intensos duelos.

Tras la fase de grupos, los equipos clasificados se enfrentaron en las semifinales. En la primera de ellas, Bragado Club B y Trenque Lauquen C ofrecieron una batalla emocionante, con Bragado Club B emergiendo como ganador después de un partido reñido, con un marcador final de 5-12, 12-8 y un tie break de 7-5. En la segunda semifinal, Bragado Club C se enfrentó a Bolívar A y también se adjudicó la victoria, con un resultado de 12-8 y 12-4.

La gran final fue el clímax de este emocionante torneo, enfrentando a los equipos Bragado Club B y Bragado Club C en una lucha llena de emoción y habilidad. Al final del día, Bragado Club B se consagró campeón después de ganar con parciales de 12-6 y 12-4, coronando su destacada actuación en el Torneo Clausura de Pelota Paleta 2023.