«Chapu» Fernández apuesta a la producción de alimentos saludables y potenciar las economías regionales.

Visitó la huerta «Germinar Bragado» junto a su referente, Sergio Pedrosa.

El precandidato a intendente, junto a sus equipos técnicos, continúa con sus visitas a entidades productivas del partido de Bragado, conociendo sus realidades y presentando sus propuestas y proyectos.

En esta ocasión fue invitado al predio que la huerta «Germinar Bragado» posee sobre ruta 46. Según lo informado por Pedrosa, este emprendimiento de la huerta agroecológica, se viene desarrollando desde hace aproximadamente unos seis años. El proyecto genera más de una decena de puestos de trabajos repartidos entre hombres y mujeres de diferentes edades. Sus productos ecológicos y orgánicos se pueden adquirir en el propio predio, o comprarlo en Mercado en tu Barrio. También realizan ventas itinerantes. Finalmente en relación a sus productos, Sergio expresó “Nos gusta que la gente venga, toque y pruebe, porque también ahí va a ver la diferencia de las verduras”.

En cuanto a su visión política, Pedroza expresó su apoyo incondicional a «Chapu» Fernández para las próximas elecciones del 13 de agosto, manifestando: «Es el momento del » Chapu» y, en gran parte se debe a que es un muchacho que sabe escuchar y trabaja para transformar Bragado. Nosotros tenemos todas las condiciones en la ciudad para generar una zona productiva qué alimente lo interno y el resto de la provincia» expresó Pedrosa.

«El proyecto de ciudad que tenemos desde el espacio, está claramente pensado para acercar el municipio a los vecinos. Nuestra gente tiene claro lo que hay que hacer y nosotros también. Sergio Pedrosa es el ejemplo claro de que es posible tener producción local de alimentos y alimentos sanos, que no sólo tienen un fin comercial, si no que también nos cuida la salud, nos invita a tener consciencia de nuestra alimentación. Tenemos que poner la mirada donde vale la pena y ver de lo que somos capaces. Algunos descalifican muy rápido a la juventud, yo hoy me encontré acá con una juventud maravillosa. Hay que escuchar, planificar y hacer» comentó «Chapu» Fernández.