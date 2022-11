El CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia Provincial

Lograron su pase a esta instancia tras un proyecto que vinculó, investigación, desarrollo tecnológico, diseño y comercialización. Así lograron su pase a Mar del Plata el 15, 16 y 17 de noviembre.

En el día de ayer tuvimos la grata noticia de ser informado sobre el logro académico logrado por los alumnos del CEPT N°26 de La Limpia, quienes por su proyecto, obtuvieron su pase a la Feria de Ciencias Provincial que tendrá lugar en Mar del Plata el 15, 16 y 17 de noviembre. Es por eso que, en conferencia de prensa, La Subsecretaria de Localidades Rurales Clarisa Gorosito, junto a Yanina Mitchell directora CEPTN°26, la profesora Sonia Romero, y los alumnos Jonathan Minchilli y Braian Acosta, dieron detalles de este proyecto de modelado de hojas que les permitió el reconocimiento.

Clarisa Gorosito expresó “ustedes saben que, además de mi rol como subsecretaria de Localidades Rurales y de ser periodista, también soy docente. Así que hoy me encuentro con colegas, con compañeras de trabajo, que tienen un proyecto muy importante para anunciar. Además para comunicarle a la comunidad de Bragado, como vienen trabajando y que resultaron ganadores de una instancia provincial”

Yanina Mitchell directora del CEPT N°26 de La Limpia manifestó “Estamos muy contentos, toda la comunidad del CEPT de La Limpia de poder representar a Bragado en la instancia provincial de la Feria de Ciencias. Presentamos un trabajo que, la verdad que han estado desarrollando los chicos junto con los profesores desde casi principio de año. Así que estamos muy contentos con este resultado”. Yanina explicó que fue un trabajo seleccionado a nivel regional para representar a nuestro distrito.

LOS DETALLES DEL PROYECTO

Por su parte Sonia Romero profesora de Biología manifestó “Quiero destacar que son un grupo de docentes quienes estuvieron trabajando en este proyecto, donde está María Valeria Gerst y Félix Marco. Es un trabajo que consiste en el desarrollar un modelo didáctico y juegos didácticos a partir de la realización de hojas con la impresora 3D. Es decir, es un modelo tangible y tridimensional, donde se hicieron modelos de hojas de plantas para poder comprenderlas, clasificarlas y poder trabajar con ellas, ya que nosotros somos una escuela agraria y también son contenidos de biología de los terceros años de la mayoría de las escuelas”.

Agregó “Así que es un material didáctico bastante creativo, donde también, a partir de eso podemos pensar en otros materiales didácticos también. Es importante porque el material con el que hicimos la impresión es un material amigable con el medio ambiente está hecho con un PLA que se hace a partir de fécula de maíz, o de caña de azúcar. Así que todos estos modelitos que nosotros hemos generado, también son amigables con el medio ambiente, no es plástico común y también es importante”.

En relación a la participación en la próxima instancia, Romero explicó que los chicos de tercer año son quienes han estado trabajando en el desarrollo de este modelo. “La idea es que también ellos sean ejecutores, productores y creadores de modelos que puede comercializarlos. Pensamos venderlo y compartirlo con todos aquellos que lo necesiten y lo requieran. Así que ellos también, dentro de su rol de alumnos también son ejecutores de este proyecto que pensamos que también es una oportunidad laboral y trabajar también con la impresora 3D que tenemos en la escuela que es muy importante”.

EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS

Jonathan Minchilli uno de los alumnos que trabajó en los proyectos se refirió a su participación diciendo “Mi expectativa es que vamos a pasar. Nosotros, los alumnos, hacíamos los diseños en 3D para después imprimirlos. Con la impresora 3D podes hacer modelo de cualquier cosa, por ejemplo nosotros cuando aprendimos a usarla hicimos modelos de sembradores, apoya celulares, trofeos”.

Por su parte, Braian Acosta, otro de los alumnos de tercer año y vive a en La Limpia a 5km. de la escuela se refirió a la iniciativa diciendo “Nosotros hacemos modelos de hoja. El problema que teníamos es que buscamos en Google modelos de hoja que, no estaban en la vida real, o no teníamos en la escuela. Fue ahí que un profesor no dijo si queríamos empezar a diseñar las hojas en un programa llamado tinkercad. Empezamos a diseñarlo y al principio fue un poco difícil, porque cuesta. Una vez que agarramos la mano, empezamos a hacerlas”.