Honorable Concejo Deliberante de Bragado celebra a destacados ciudadanos

La última Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Bragado se llevó a cabo la noche del jueves, destacándose por los numerosos reconocimientos otorgados a vecinos destacados por su contribución a la comunidad. Sin embargo, también se vivió un momento de controversia al denegar la solicitud de Banca Abierta a Celina Sburlatti para repudiar los dichos de Javier Milei sobre el ex Presidente Raúl Alfonsín.

La última sesión del Concejo Deliberante de Bragado estuvo llena de emoción y reconocimientos a destacados ciudadanos locales. El primero de los homenajeados fue el doctor Pablo García Delucis, un médico bragadense que formó parte de un equipo que realizó tres trasplantes pediátricos en simultáneo en el Hospital Garrahan. La concejal Verónica Tucci declaró de Interés Legislativo la destacada trayectoria de Delucis, resaltando su compromiso con la salud pública y su origen en Bragado. Delucis agradeció el gesto del Concejo Deliberante y recordó su vínculo con la ciudad.

Otro reconocimiento se otorgó a la doctora María Eugenia Rodríguez, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata e investigadora del CONICET. Rodríguez recibió el prestigioso Premio Konex, un galardón otorgado a personalidades e instituciones destacadas en diferentes campos del quehacer nacional. La concejal Lilian Labaqui elogió su trayectoria y entregó el decreto en su nombre.

La tercera distinción de la noche fue para Pablo Zapata, conocido como el «Colo,» residente de la localidad de O’Brien, quien recibió el diploma de Mérito Civil de Deportes. Zapata ha dedicado casi tres décadas a la promoción del fútbol en su comunidad, comenzando en el club Ultimo Foco y luego en O´Brien. Los concejales Gladys Belén y Alexis Camús de Juntos por el Cambio presentaron el proyecto en su honor.

También se destacó el trabajo del Grupo Astronómico Choique, que se originó en el Colegio Nacional y posteriormente se convirtió en el Grupo Choique Bragado Bragado. La concejal Lilian Labaqui y otros concejales elogiaron su labor y la contribución a la comunidad.

Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de controversia. La solicitud de Banca Abierta presentada por Celina Sburlatti para repudiar los dichos de Javier Milei contra el ex Presidente Raúl Alfonsín fue denegada por la mayoría de los presidentes de bloques. Solo Daniel Disanti, Guillermina Lhospice y Juan Manuel Barenghi no firmaron la decisión. En lugar de discutir este tema, los concejales Viviana Morosini y Lilian Labaqui optaron por referirse a los 40 años de democracia en Argentina. La sesión concluyó con esta polémica decisión que generó debate en la comunidad local.