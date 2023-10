Leandro Thagón: Crítico análisis de la Gestión de Gatica y las perspectivas para las Localidades Rurales

Leandro Thagón, integrante de la lista de concejales de Sergio Barenghi, habla sobre la gestión de Vicente Gatica y las perspectivas para las localidades rurales. En una entrevista exclusiva, Thagón ofrece una crítica perspectiva sobre la gestión municipal y las promesas de Barenghi para mejorar la calidad de vida en las áreas rurales.

Con la campaña electoral llegando a su fin, Leandro Thagón, oriundo de O’Brien y miembro de la lista de concejales liderada por Sergio Barenghi, se sentó con nosotros para analizar diversos aspectos de la situación actual y las perspectivas para las localidades rurales.

Thagón comenzó destacando la importancia de las instituciones locales en las comunidades rurales que a menudo carecen de la misma atención que las áreas urbanas. «Las comunidades rurales, cuando no tenemos mucha atención de la cabecera, nos tenemos que valer por sí solos y las instituciones han jugado siempre un rol importante en eso,» explicó.

En cuanto a los resultados de las PASO, donde Vicente Gatica resultó quinto en O’Brien, detrás de los candidatos de Unión por la Patria, Thagón atribuyó el éxito de su espacio al contacto cercano con la comunidad y a la propuesta de Sergio Barenghi. «Hemos llegado al vecino con propuestas, venimos trabajando mucho por O’Brien, haciendo cosas sin ocupar ningún cargo, participando en las instituciones y resolviendo las cosas que están a nuestro alcance, eso el vecino lo valora muchísimo. La propuesta de Sergio llegó, también es conocido, O’Brien es un polo textil, Sergio ha tenido mucha relación con gente ahí, conocen de su trabajo, de su persona. Eso ha ayudado un montón a que nosotros hagamos esa performance y salgamos primero con bastante número,» dijo Thagón.

Sin embargo, Thagón también expresó una fuerte crítica a la gestión municipal en las localidades rurales, especialmente en O’Brien, en los últimos ocho años. «No ha sido nada buena en estos 8 años, no ha sido de calidad desde los servicios que hay que prestar desde el municipio para que el vecino no tenga que viajar a hacer trámites cotidianos. Todo eso no lo ha tenido. Ha sido un reclamo histórico y no lo ha tenido resuelto el vecino, hasta lo cotidiano, el arreglo de calles, el riego, la poda… los servicios municipales en general han sido deficientes… Ha sido una gestión ausente que no le ha mejorado la calidad de vida a los vecinos,» afirmó.

En cuanto a las propuestas de Sergio Barenghi para las localidades rurales, Thagón destacó la intención de descentralizar la gestión municipal y facilitar la realización de trámites cotidianos para los residentes. Señaló que los servicios municipales en su área carecen de herramientas adecuadas debido a la falta de reparaciones, lo que afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

En el tema de obras de infraestructura, Thagón destacó la importancia de la reciente obra de gas para la comunidad de O’Brien, que fue un reclamo histórico. En cuanto a la obra de cloaca en progreso, señaló que su verdadero impacto se sentirá cuando los ciudadanos puedan hacer uso de ella. Sin embargo, también mencionó la necesidad de abordar el problema de vecinos que vierten aguas residuales en la vía pública, lo que representa un desafío sanitario y de convivencia entre los residentes.

La entrevista concluyó con Thagón hablando sobre los preparativos finales antes de las elecciones y enfatizando la importancia del voto como la herramienta más útil en la democracia. Invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho cívico y expresar sus deseos en las urnas.