Peces de Ciudad: Sabina entre poesía y fogones

Cristian Paz, vocalista de «Peces de Ciudad» en diálogo con MAÑANAS EN ORSAI rememoró el momento en que descubrió su pasión por Joaquín Sabina. «Cuando estaba en el secundario, me gustaba mucho Baglietto, y cuando fui a buscar sus temas me di cuenta de que eran de Sabina. Me gusta más la poesía que la música, y por eso me fanaticé», comenta Paz: “Creo que es un tipo que tiene el conocimiento de la noche y encuentra las palabras para poder expresarlo”.

Paz describe «Con la frente marchita» como una canción con un especial significado, ya que cuenta la historia de amor de Sabina con una argentina, lo cual crea un puente de cercanía entre el cantante español y el público local.

Al recordar sus inicios, Paz cuenta que trabajaba como vendedor en trenes cuando empezó a tocar con el grupo. «Tuvo buena recepción», recuerda, y desde entonces, «Peces de Ciudad» ha ido ganando seguidores con una propuesta única. «Nosotros no hacemos un tributo como imitación, sino como un fogón donde ‘sabineamos’ y contamos las historias de las canciones. No es que uno canta Sabina porque nos queda cómodo, sino porque tenemos un gusto especial», explica Paz.

Si te gusta la poesía hecha canción, este sábado a las 22 hs «Peces de Ciudad» te espera en La Taberna Makoy para un encuentro íntimo y lleno de música.