Tomás Bevaqua presenta «Más que yo»: un viaje introspectivo en el teatro y la música

Este sábado, Tomás Bevaqua, actor, cantante y director, presentará su unipersonal «Más que yo», una obra que refleja años de formación y dedicación al arte. El espectáculo, que promete un enfoque íntimo y honesto, combina canciones propias como «Tauro y Leo» con temas de reconocidos artistas como Chano y Auténticos Decadentes.

“Yo estudio teatro desde hace 10 años. Desde el 2014 en Bragado, después me fui al ISEC en Buenos Aires hasta el 2020, donde me perfeccioné como actor y director. Me especialicé en comedia, stand up, y después me lancé a escribir y representar mis obras”, contó Tomas en MAÑANAS EN ORSAI. La obra no solo muestra su evolución como actor, sino también su inclinación hacia una expresión artística integral: “Tenía ganas de cantar, me gustan los artistas que abordan varias disciplinas”.

Para Bevaqua, este unipersonal representa también un reto emocional. Confiesa que parte del proceso creativo incluye enfrentar la ansiedad de cómo el público recibirá su trabajo. “No es fácil vivir de esto porque dependes de que a la gente le guste lo que haces”, expresó. La obra pretende además destacar las dificultades que los artistas enfrentan en una sociedad donde el arte muchas veces es infravalorado y la estabilidad económica, incierta.

La obra tendrá cita este sábado 9 de noviembre a las 20 30 hs en la sala Dómine del CC Constantino. Entradas a la venta.