Principio de acuerdo en Sanatorio del Círculo Médico

Después de más de un mes de disputa entre los trabajadores y los titulares del Sanatorio del Círculo Médico en Bragado, se logra un principio de acuerdo que afecta a una parte de los empleados. La negociación, que involucró a representantes gremiales y dueños del centro de salud, se materializó con la aprobación de indemnizaciones equivalentes al 70% del total a percibir.

Tras un prolongado período de tensión y conflicto laboral, el Sanatorio del Círculo Médico en Bragado alcanzó un principio de acuerdo con un sector de los trabajadores. Durante la jornada de ayer, tuvo lugar una reunión en la Subsecretaría de Trabajo de Bragado, donde se reunieron ex empleados del centro de salud, sus representantes sindicales y los dueños de la institución sanitaria.

Este acuerdo, aunque no contempla a la totalidad de los trabajadores involucrados en el conflicto, representa un paso adelante hacia la resolución de las diferencias. Se ha confirmado que 21 trabajadores, que equivalen al 66% de la plantilla de empleados del sanatorio, accedieron a este acuerdo que implica el cobro del 70% de las indemnizaciones pendientes.

El arreglo financiero se llevará a cabo en dos pagos: el primer pago, equivalente al 50% de la indemnización, será abonado de manera inmediata. El segundo pago, correspondiente al 20% restante, se efectuará 30 días después de la primera entrega. Además, dentro de este acuerdo, se realizó el pago de proporciones pendientes del aguinaldo, así como también se solventaron las diferencias salariales correspondientes a los meses de junio y julio que forman parte de la liquidación final.

Un componente adicional de este acuerdo es el compromiso asumido por los empleadores de regularizar las cargas y aportes jubilatorios en los próximos días. Como resultado, los ex trabajadores que mantenían ocupado el edificio del sanatorio en forma pacífica han decidido abandonarlo, marcando el cierre de una etapa tensa y dando paso a un proceso de resolución.

No obstante, es relevante señalar que un grupo de 11 empleados del Sanatorio decidió no firmar el acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo de Bragado. Las razones de esta elección son variadas, según las autoridades gremiales de los trabajadores. Entre las principales causas se encuentra la aspiración de una indemnización completa del 100% y la existencia de años de servicio no reconocidos y remunerados en negro para la empresa.