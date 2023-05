Ramiro San Pedro destaca la importancia de la unidad y la consolidación del electorado en el escenario político local de Bragado

Los últimos días, con las declaraciones de Cristina Fernandez de Kirchner mediante una entrevista y el discurso que se espera de ella el próximo jueves, fueron las bases para que en la mañana de EPS, el periodista Guillermo Garate obtenga una interesante entrevista con el dirigente del Frente de Todos, Ramiro San Pedro.

Ramiro San Pedro expresó que el peronismo siente una mezcla de bronca, impotencia y tristeza ante las últimas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Destacó que no solo como militantes políticos, sino como simpatizantes del Frente de Todos, el peronismo y el kirchnerismo, les genera malestar que la principal líder política del movimiento no pueda ser candidata. Además, considera que el mensaje de Cristina trasciende lo electoral y se relaciona con el estado frágil de la democracia, donde existe un poder corporativo conformado por sectores económicos y medios de comunicación hegemónicos, y la Corte Suprema de Justicia como brazo ejecutor. San Pedro también criticó la disposición de la Corte de desconocer la constitución y entrometerse en asuntos fuera de su competencia, citando casos como las elecciones de San Juan y Tucumán. Según él, esto demuestra la fragilidad de la democracia y las deudas pendientes, especialmente en el poder judicial, que ha sido poco democratizado en los últimos tiempos y ha legitimado golpes de estado en el pasado. San Pedro advirtió sobre la existencia de poderes supra democráticos que no se someten al voto popular y que no tienen control ciudadano, y resaltó la importancia de que la gente comprenda que estas cuestiones afectan su cotidianidad, a pesar de estar ocupada con problemas económicos reales.

San Pedro destacó que las cuestiones económicas también están relacionadas con la situación actual. Mencionó el informe de la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional y cómo esto afecta la disponibilidad de dólares en el Banco Central, limitando las herramientas económicas. Se refirió a una reunión en la que el presidente actual de la Corte Suprema expresó que la emisión monetaria y el déficit fiscal deben ser controlados, lo cual considera una intromisión en decisiones de política económica que corresponden exclusivamente al poder ejecutivo. San Pedro criticó la configuración actual de la Corte, señalando que la aceptación de cargos durante el gobierno de Mauricio Macri condiciona su imparcialidad. Además, mencionó decisiones de la Corte que bloquearon medidas gubernamentales, como declarar a las telecomunicaciones como servicios esenciales y obligar al Banco Central a otorgar dólares a empresas para importaciones. Destacó que la Corte ha interferido en asuntos económicos, lo que ha influido en la inflación y en la escasez de reservas del Banco Central. San Pedro sostuvo que la Corte ve la fragilidad democrática y fantasea con ser un juez que tutela la transición hacia la estabilidad, incluso considerando la posibilidad de gobernar sin ser elegidos. Afirmó que esta pretensión antidemocrática siempre ha estado presente en los jueces de la Corte y que actualmente existen condiciones que podrían permitirles promover una inestabilidad democrática para buscar gobernar.

Ramiro San Pedro señaló que no cree que haya una definición sobre el candidato del Frente de Todos este jueves, ya que considera que el discurso de Cristina será una conmemoración del proceso iniciado en 2003 con Néstor Kirchner. Destacó que este proceso está abierto a debate y enfrenta una mirada demonizante y estigmatizante por parte de los sectores hegemónicos y los medios de comunicación. San Pedro enfatizó que es importante reivindicar ese proceso como virtuoso, que ha generado ampliación de derechos y mejoras en la calidad de vida de la mayoría popular. Mencionó la preocupación de la nueva generación que no vivió esa etapa y cómo se sienten interpelados por el discurso de los libertarios, que considera agresivo, machista y xenófobo. Destacó que la disputa por la memoria colectiva de ese periodo histórico es algo que la propia Cristina es la más indicada para poner en valor y reivindicar, y a través de esa reivindicación podrán mirar hacia el futuro. En cuanto a las PASO, San Pedro coincidió con la mirada de Máximo Kirchner de que son un instrumento habilitado por la normativa, pero su utilización depende de la estrategia electoral y la decisión política.

Ramiro San Pedro señaló la importancia de mantener un piso de votos y consolidar el núcleo duro del electorado mediante una lista de unidad en el escenario local de Bragado. Explicó que una interna generaría una fuga de votos difícil de recuperar, y que es fundamental retener el voto del núcleo duro para evitar el voto en blanco o la dispersión hacia otras fuerzas políticas. En cuanto a la conducción, destacó que la ausencia de un líder central condiciona la organización del espacio y complejiza la construcción política. Consideró que el desgaste de la gestión local actual y las oportunidades de recuperar el municipio incentivan el acuerdo entre los actores políticos. Hizo hincapié en la necesidad de humildad, comprensión del momento histórico y enfoque en el desarrollo, la salud y la presencia del Estado en los barrios abandonados. Concluyó resaltando que las elecciones pasadas sin un líder central han sido aprendizajes que guiarán la toma de decisiones actuales.