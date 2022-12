Visibilidad partidaria, elaboración de propuestas para Bragado y diálogo con las fuerzas que integran Juntos por el Cambio

Los tres ejes que Eugenia Gil se marca para su gestión al frente del comité de la UCR. El próximo lunes los radicales realizarán el cambio de autoridades para los próximos dos años

El comité de la Unión Cívica Radical de Bragado se encuentra atravesando por una nueva etapa de transición de autoridades, ya que el próximo lunes, a las 21:00hs. estarán realizando la toma de posición la nueva mesa de conducción partidaria, la cual tendrá al frente de la misma a Eugenia Gil por un mandato de dos años. Dialogamos con la flamante presidenta sobre los desafíos que le esperan a los radicales en los próximos dos años.

Eugenia Gil inició sus palabras expresando: “Realizaremos el cambio de autoridades con distintos desafíos. Va a ser un año 2023 bastante movido en la arena política, ya viene siéndolo, por supuesto con las expectativas de brindar lo mejor desde el ámbito de trabajo que tenemos dentro del comité, con la Comisión de Economía y Finanzas Públicas, con la Comisión de Desarrollo Territorial, Ambiente y Sustentabilidad, con la Comisión de Educación, que tiene que ver con la elaboración de propuestas para los vecinos de Bragado”.

Actualmente el Comité de la UCR se encuentra presidido por Rocío Tayeldín, a quien Eugenia Gil definió su trabajo expresando “Lo ha hecho de una manera muy buena, le ha dado visibilidad al partido, asumiendo con compromiso y con responsabilidad lo que la hora indicaba. A partir del 12 de diciembre nos van a estar acompañando también Marcelo Bondoni y Karina Stoppini, Jorge Castillo, Lilian Labaqui, Silvia Cota, Laura Tauzzi, Luis Finger la misma Rocío Tayeldín también va a seguir estando. Es una lista de 30 personas y no me quiero olvidar de nadie. La idea es poder continuar con un proceso de visibilidad partidaria, con un proceso de elaboración de propuestas para los vecinos de Bragado y con un proceso de diálogo con las fuerzas que integran Juntos por el Cambio”.

En relación al año electoral que se aproxima Gil expresó “Nosotros integramos Juntos por el Cambio. Creo que es central seguir fortaleciendo a la Unión Cívica Radical, porque fortalecer el radicalismo es fortalecer a Juntos. Esa es nuestra primera premisa. Tratar de tener un buen esquema de diálogo y poder llevar adelante todos los elementos que sean necesarios para el desarrollo de Bragado”

Sobre las actividades del comité Gil expresó su intención de continuarlas “Hemos realizado una mesa de diálogo que se llamaba Mesa de Diálogo para la Construcción Argentina, en donde estuvo Alfonso Prat Gay y Maxi Abad presidente del Comité de Provincia de la UCR. La idea es poder continuar con esos esquemas de diálogo, de intercambio y de debate entre la comunidad y la dirigencia política. También se espera que, en estas mesas de Diálogo para la Construcción Argentina, no únicamente vengan políticos, sino que tiene que ver con un proceso y con una cercanía de determinados dirigentes de los distintos sectores de la sociedad, que pueden entablar diálogo con la población, con los vecinos”.

Sobre el balance que realiza sobre este año Eugenia Gil manifestó “Ha sido un año muy complicado para los argentinos. Tres dígitos de inflación anual, más de 18 millones de argentinos sumidos en la pobreza, un porcentaje alto de chicos que no tienen inserción en el sistema educativo, los niveles educativos por debajo de lo histórico. No ha sido un buen año para Argentina”.

Se refirió a la noticia judicial y política que fue eje de la información el pasado martes, sobre la condena que recibió Cristina Fernández de Kirchner diciendo “Presenciamos de manera televisiva un veredicto hacia la vicepresidente, con lo cual por un lado uno piensa y ve que en este país hay justicia, pero por otro lado es nuestra vicepresidente y eso en el orden de lo que significa la institucionalidad es gravísimo para un país. Es la vicepresidente en ejercicio donde hay un decomiso de más de 84 mil millones de pesos, lo que se estima que en esa única causa es el dinero que le falta al Estado, que nos han robado a todos los argentinos”.

Agregó “La verdad que ha sido un año triste y lamentable para cada uno de los argentinos. Argentina es un país que duele. Argentina tiene que posicionarse, en el sentido de poder trabajar en la elaboración de políticas públicas y tener políticas de estado que lamentablemente no se han podido, de una u otra manera, debido a la famosa grieta. Creo que nosotros tenemos que empezar a atravesar y empezar a ponernos por encima de determinadas cuestiones, la dirigencia política porque la grieta les sirve a tres o cuatro personas, no le sirve a nadie más y perjudica al a gran porcentaje de la población”.

Finalmente manifestó “Tenemos que tener una dirigencia política adulta, que dentro de Juntos existe, sobre todo dentro del radicalismo y posicionarnos en ese sentido y empezar a trabajar con una visión de presente y con una visión de futuro, esperando que el año 2023 como creemos que va a suceder, que vamos a ganar las elecciones y poder brindar el mejor camino a los argentinos. No va a ser fácil por supuesto, no hay que mentir, no va a ser nada fácil, pero tenemos que posicionarnos en otro sentido”.