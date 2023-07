Bragado se prepara para recibir un torneo internacional de tenis femenino

Chachi Vives, Viviana Gentilli y el Intendente Gatica destacaron la importancia de la competencia que se realizará en las instalaciones de Bragado Club. Se esperan jugadoras de todo el mundo para participar del torneo de características W25 y que reparte 25 mil dólares en premios.

En un anuncio emocionante para los amantes del tenis en Bragado, Cesáreo «Chachi» Vives, junto a Viviana Gentilli y el Intendente Vicente Gatica, dieron a conocer la realización de un torneo internacional de tenis femenino que tendrá lugar en Bragado Club. El torneo, denominado «Copa Ciudad de Bragado», contará con la participación de jugadoras de todo el mundo y se espera que sea una oportunidad única para Bragado.

BRAGADO CLUB SEDE DE LA COMPETENCIA

Cesáreo “Chachi” Vives explicó que “Es la oportunidad que tuvimos gracias a la invitación de Viviana (Gentilli), que es una persona que trabaja hace mucho tiempo en la Asociación de Tenis y que reside acá en Bragado. Como ella va al club habitualmente, en un momento nos tiró la idea de ser los anfitriones de un torneo internacional de tenis femenino. Bragado Club siempre está abierto a todo tipo de eventos deportivo y creíamos que era una oportunidad linda y única para Bragado de recibir este tipo de torneo. Un torneo internacional, vienen jugadoras de todo el mundo y estamos adaptando las instalaciones del club para ese tipo de torneo y con muchas expectativas”.

Agregó “A raíz de esa invitación, por supuesto que nos acercamos al municipio para organizar en forma conjunto este torneo, porque la realidad que es la primera vez que lo hacemos y para un club, si bien tenemos las instalaciones, es mucha responsabilidad y se requiere, no solamente la infraestructura del club, sino de otras cuestiones a nivel local. El municipio este va a estar presente, así que estamos con muchas expectativas, muy contentos”.

Vives explicó que se requieren resolver aspectos como la hotelería, las comidas, recepcionar a los visitantes entre los que se encuentran jugadores, dirigentes y árbitros; así también hay aspecto como el sanitario ante posibles emergencias. “Son muchas cosas que, por ahí uno no conoce de esto y le parece que es solamente un torneo de tenis, pero tiene otras cuestiones que son importantes y que por ahí solamente con el club no se puede y necesitábamos la ayuda del municipio para para poder organizarlo bien. La idea es que el torneo salga bien y dejarlo como una como una fecha de un torneo anual de tenis, de hecho se llama ‘Copa Ciudad de Bragado’ que representa no solamente a Bragado Club sino a toda la ciudad”, comentó Chachi.

LAS CARACTERISTICAS DEL TORNEO

Por su parte Viviana Gentilli, autora de la propuesta del torneo, expresó que “Es la primera vez que se hace un torneo de nivel internacional acá en Bragado y para mí es un orgullo habérselo acercado al club y que tengan la mejor predisposición para poder llevarlo adelante”. Gentilli informó que el torneo es íntegramente organizado por la Asociación Argentina de Tenis, siendo el circuito con mayor número de jugadores profesionales en el mundo.

Explicó que aproximadamente son ente 700 y 750 torneos que se hacen en un año, tanto masculinos como femeninos. El torneo que tendrá lugar en nuestra ciudad es un W25 y reparte 25 mil dólares en premios. “Es muy importante para la asociación, llevar a cabo este tipo de torneos para que los jugadores puedan conseguir sus primeros puntos a nivel internacional”, expresó Viviana.

En relación a la competencia que se realizará en nuestra ciudad, Gentilli comentó que el torneo tendrá un cuadro principal de 32 jugadoras y una clasificación también de 32 jugadoras. “Esas jugadoras a su vez vienen acompañadas por sus entrenadores, los padres y demás, así que va haber bastante concurrencia”, afirmó.

En relación a las reformas que deberá realizar el club, Gentilli explicó que hay un manual de la Federación Internacional de Tenis con los requerimientos que deben cumplirse para este tipo de competencias. “El club está a la altura y podemos llevar a cabo todo. Va a ser un lindo evento para la ciudad”, aseguró.

Viviana Gentilli informó que entre las competidoras que se esperan que estén participado se encuentra María Lourdes Carlé que es la jugadora número dos de Argentina con ranking 142. Comentó además que el cuadro principal estará rondando entre las jugadoras número 150 del mundo y la 400 del mundo.

En cuanto a las características del torneo, Gentilli comentó que el día sábado se firma la clasificación del torneo y el domingo 23 arranca la clasificación. La clasificación se juega domingo y lunes, siendo el martes el inicio del cuadro principal. “La final de doble se juega el sábado y la final de singles se juega el domingo 30. “Soy bragadense por elección, así que para mí es una satisfacción personal poder haber acercado este torneo al club y a la ciudad”, finalizó sus palabras.

PALABRAS DEL INTENDENTE GATICA

El Intendente Vicente Gatica se refirió a esta competencia que tendremos los bragadenses afirmando “Este torneo confirma dos cosas, primero que Bragado Club es un referente, ya que excede lo territorial en cuanto a su infraestructura y segundo que estamos en capacidad como distrito, de poder sostener desde logístico, desde la economía de la ciudad y desde la infraestructura para recibir a gente de todo el mundo. Eso creo yo que es lo más importante”.

Agregó entonces “Por supuesto, quienes tenemos formación deportiva, sabemos la importancia que tiene un torneo de esta característica, que tiene premios importantes en dólares, pero finalmente creo que hay una disposición del territorio en recibir todos lo que nos trascienda, no solamente como ciudad, sino como provincia y en este caso va a estar referenciado en el mundo del deporte. Hoy la Argentina, que tiene que ver mucho con lo que pasó en Qatar, ha generado una movilización deportiva en todos los niveles, que nos exige estar a la altura”.

Gatica continuó sus palabras manifestando “Sentimos que no solamente el club, que lo está, sino la ciudad que también se ha dispuesto para eso y el estado municipal tiene que estar, ni siquiera como elección, sino como una obligación de estar allí, con todo lo que se necesite respecto de la logística de salud, porque la hotelería está garantizada, la economía en cuanto a las comidas, también. Estamos en un buen nivel para sostener esto y lo bueno, que uno tiene la primera una gran oportunidad para generar la mejor impresión y es la primera. Si esto sale bien, seguramente el año que viene en la misma fecha vamos a tener el torneo y eso nos abre unas puertas, no solamente al deporte, sino como ciudad, como distrito muy importante”.

Gatica expresó encontrarse feliz al decir “Agradecido que nos hayan convocado. Nosotros nos hemos puesto a disposición de la institución y de la Federación Argentina de Tenis para hacer lo que haya que hacer y ahí vamos a estar dispuestos… Seguramente ese fin de semana, toda esa semana el club que estará tremendamente concurrido”.

El intendente además informó que en las inmediaciones del club, se ha hecho un trabajo de iluminación en el exterior del club muy importante. “Justamente, porque tengo mis nietos allí y voy mucho al club y la verdad que hay tantos chicos que salen con sus bicis de ahí que tienen distintas actividades deportivas que nos exige a estar muy presente en ese sentido. Estoy con Nico (Nicolás Goncalves) que nos acompaña en el área de deporte, muy felices de poder generar esta oportunidad y que seguramente la vamos a sostener en el tiempo, que es lo más importante”.