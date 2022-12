Fue inaugurado el primer Hogar Convivencial para Personas con Discapacidad

En el día de ayer, se realizó el acto de inauguración del primer Hogar Convivencial para Personas con Discapacidad en nuestra ciudad denominado “Nuestro lugar en el mundo”. Estas instalaciones que comenzaron a gestarse y gestionarse en el 2017 y que a partir del 2021 daría inicio su construcción, pudo ser edificado gracias a aportes conjuntos de la Agencia Nacional de Discapacidad que aportó los fondos nacionales a través del programa de cheques, la Municipalidad de Bragado que realizó una inversión de fondos para la obra compra de mobiliario, la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que a través del matrimonio Frost aportó gran parte del mobiliario.

La finalidad de este la finalidad del hogar, es dar respuesta a una necesidad que tiene nuestra ciudad para alojar y contener a las personas con discapacidad que, no tienen familiares o que por alguna razón su familia no puede responsabilizarse. Tiene la capacidad para albergar a diez residentes y se proyecta su ampliación en un futuro cercano. Acompañando al Intendente Municipal Vicente Gatica durante el acto se encontraban, César Muñoz director de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, el secretario de Gobierno Mauricio Tomasino, la secretaría de Niñez Adolescencia y Familia Laura Benanal, el Secretario de Obras Públicas Ing. Fabio Bollini, la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, Natalia Gatica, la directora de Discapacidad Silvina Flores, el director General de Obras Públicas Eduardo Lombroni, concejales y público en general.

PALABRAS DEL DIRECTOR CESAR MUÑOZ

El primer invitado para hacer uso de la palabra fue el Director Muñoz, de la Agencia Nacional de Personas Discapacitadas, quien se dirigió a los presentes expresando “La verdad que es un orgullo estar aquí presente, inaugurando en pronto este sueño que en su momento lo charlamos con Silvina que me decía hay un expediente en la agencia que es importante que se pueda acompañar y hoy ya es un hecho. Las cuestiones administrativas llevan muchos pasos, pero también es importante poder acompañar no solamente las cuestiones que tienen que ver con el estado, sino también con el desarrollo de ideas, de sueños de políticas públicas que tienen que ver con acciones como esta, que son concretas y que realmente van a permitir que personas que no tienen espacio físico, que necesita el acompañamiento más específico, puedan tenerlo”.

Agregó “Para mí es un orgullo, es la primera vez que estoy representando al Estado Nacional acá en Bragado, mi ciudad. La verdad que sinceramente es fuerte no, porque uno desde distintos lugares, estando en la gestión pública nos permite estar haciendo acciones”. Tras dejar el saludo del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Fernando Galarraga, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda, Cesar Muñoz expresó “Me dijo César coméntale a todo el pueblo de Bragado, la importancia del trabajo mancomunado entre el municipio, la provincia y la nación. Acompañar justamente, estas acciones que van a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos, tienen que ver con una de que desde la agencia se hacen todos los días”.

En este sentido brindó como ejemplo la Junta Evaluadora de Discapacidad donde se amplió en un 64% las personas certificadas. “Eso tiene que ver con una visión con una visión del estado nacional, del provincial y municipal, fundamentalmente porque contratar el personal para que estén en esas juntas evaluadoras es un esfuerzo. Tener una visión también para que se pueda ampliar y que se pueda llegar a más derechos, son decisiones y son decisiones políticas. También hay que celebrar el trabajo mancomunal con las con otros organismos del estado, como ANSES y el Municipio de Bragado en el trabajo que se realiza para el otorgamiento de las pensiones no contributivas”, dijo Muñoz, quien además informó que actualmente Bragado tiene 781 pensiones no contributivas activas y 167 se hicieron en estos últimos dos años, un 24% más.

Fue entonces cuando Cesar Muñoz expresó “Se va mejorando esto que siempre mencionamos, que tiene que ver con llegar a los lugares donde muchas veces no se llega. Es un acompañamiento, que no solamente es un económico, sino que también va a permitir que la persona tenga el programa Incluir Salud para poder tramitar todo lo necesario en cuanto a su tratamiento. En ese sentido me pone contento trabajar en forma mancomunada con el Municipio Bragado para los vecinos, para mi ciudad que amo tanto, pero particularmente hoy lo importante es poder acompañar al Intendente Municipal a todos sus funcionarios, a todas las personas que van a estar trabajando en el día a día con esas personas que van a estar viviendo aquí, un hogar para 32 residentes”.

Agregó entonces “Un hogar con fondos del Estado Nacional, son cerca de 21 millones de pesos. Hoy estamos acá con el acompañamiento del FONADIS, con acompañamiento de los apoyos técnicos de ese mismo programa. Hay muchas personas que, a través de la gestión que se realiza desde el área de discapacidad, han tenido acompañamiento con sillas de ruedas, muletas, bastones, audífonos. Todo eso se gestiona y la única manera de hacerlo es en forma articulada. No tiene que ver con los gobiernos, con lo partidario, sino con una visión política, una visión de ampliar los accesos a las personas con discapacidad”.

Muñoz, tras expresar que por la mañana estuvo recorriendo el barrio del hogar, antes de la inauguración, mostró su compromiso con la comunidad al decir “Vicente, me pongo a disposición, para poder acompañar también en las cuestiones de infraestructura. Para que la persona con discapacidad que esté viviendo en este hogar, tenga las condiciones mínimas, básicas, indispensables, para una vida autónoma, plena e independiente. Que pueda llegar por las veredas, por la calle, por los distintos accesos que tiene hacia el hogar, hacia una plazoleta cercana, también al centro. De eso se trata, nosotros tenemos que trabajar mancomunadamente en poder mejorar los accesos a los derechos y los accesos a la vida plena de las personas”.

PALABRAS DEL INTENDENTE

Posteriormente hizo uso de la palabra el Intendente Vicente Gatica, quien se dirigió a los presentes diciendo “En unos días de buenas noticias que tenemos desde el estado, hoy es un día de una gran noticia. Nuestro lugar en el mundo, es este y es una obra de infraestructura y a mí me gustaría, antes de hablar de esta en forma específica, hablar lo que significa una obra de infraestructura. Las obras de infraestructura que se hacen en el distrito, no son producto de una cuestión divina, ni de que las obras pasan por la Ruta 5 y la Ruta 46 e ingresan. Es una tarea de soñar, de pensar, de planificar, de articular, de generar proyectos y llevarlos a los ministerios. Ese es el trabajo de todos ustedes, los funcionarios que todo el tiempo están generando la demanda que necesita nuestra gente para darle la respuesta. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que se hagan obras en el distrito si no participa el estado municipal”.

Agregó “Desde allí salen los proyectos, porque los ministerios reciben, hablamos con el gobernador, con los ministros, con los secretarios de estado y nos aprueban el proyecto y luego, insistentemente, buscamos que ese proyecto tenga una devolución afirmativa que, cuando los proyectos están bien hechos se dan esa respuesta y comienza la tarea del estado por licitaciones, por concursos privadas, públicas. Empezamos a trabajar del área de Obras Públicas con sus profesionales, los ingenieros, los arquitectos, los maestros mayores de obras, se ponen a planificar, a dibujar, hacer los planos, para que ocurran estas cosas. Esa es la tarea del estado, que trabaja incesantemente para generar esas respuestas que nuestra gente requiere, acompañado por las instituciones por todos quienes tienen una vida activa en el estado”.

Tras estas palabras Gatica se refirió entonces particularmente a la obra del hogar al decir “De esta obra en particular, recuerdo en el 2017, vino la directora de Discapacidad para contarme que había una ley de cheques, que yo ya la sabía, que había un porcentaje del impuesto al cheque que iba para la Agencia Nacional de Discapacidad. Que eso era para logística, para estas obras de infraestructura. En el 2.020 se firma el convenio que a mediados del 21 nos depositan el recurso económico, 21 millones de pesos para llevar adelante esta obra que la van a ver, es maravillosa. Esta obra que fue planificada, hecha también bajo la supervisión de Obras Públicas, el Ing. Bollini, la Arq. Bello y Eduardo Lombroni, pieza clave en esta en esta obra”.

Agregó “Por supuesto, todas esas personas que está allí, que como decía César, a quien convocamos en ese momento y le agradecemos, su calidad, su generosidad y sobre todo su convicción como bragadense”. El Intendente bromeó sobre el pasado ciclista de Cesar Muñoz diciendo “Recién acaba de decirle que es mejor hablando, que embalando” para continuar “Hoy está esté presente y en el 21 comenzamos la obra, por supuesto había que finalizarla, por lo tanto recibimos un subsidio de 21 millones de pesos y el estado gastó unos 5 millones de pesos más para finalizarla, porque era un requerimiento y una condición. Por supuesto también recibimos, en ese momento de tanto dolor en la pandemia, la colaboración y la donación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En ese momento nos ayudaron y aquí gran parte del mobiliario que van a ver, fue una donación de la iglesia, cosa que nosotros agradecemos”.

Gatica manifestó entonces “Aquí van a pasar un montón de cosas. Van a estar diez personas en principio, luego hay planificada una ampliación para que haya 30. Va a haber profesionales, enfermeros, cocineros, ayudantes con experiencia en discapacidad, ayudantes terapéuticos que van a estar trabajando. La oficina va a estar funcionando aquí del hogar de Día de Discapacidad, van a estar aquí con todos esos talleres que tiene para para trabajar en el tema. Va a haber un médico, un psicólogo todo eso va a estar puesto en el en el presupuesto del año que viene. Siento la necesidad de decirles que el Estado empieza a saldar otra deuda que tiene y que no es un gobierno, sino el estado propiamente dicho”.

Tras reiterar su agradecimiento a la iglesia de los Santos los Últimos Días expresó “Cuando una obra comienza a gestarse desde la demanda, desde la idea, desde el sueño, necesita de una persona que lleve adelante esa idea, que no es venir a pegar ladrillos, pero sí estar encima todo el tiempo este para que las cosas pasen, Durante todos estos cuatro o cinco años, que duró toda esta gestión, hay una persona a la que yo quiero hacer referencia porque lo merece, porque se ha puesto al hombro esta situación. Es Silvina Flores nuestra directora de Discapacidad. Ella, con su con su equipo hizo que esto pase y yo tengo el deber y la necesidad de agradecerle”.

CORTE DE CINTA Y RECORRIDA

Posteriormente se procedió al acto de corte de cinta, el cual fue encabezado por el Intendente Vicente Gatica, César Muñoz director de Rehabilitación para las Personas con Discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, la Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Bragado Silvina Flores, la secretaría de Niñez Adolescencia y Familia Laura Benalal y un representante de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Finalmente los presentes pudieron recorrer las instalaciones.